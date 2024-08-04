Алсу нежно обратилась к маме, которой исполнилось 70 лет

Российская популярная певица Алсу трогательно поздравила с днем рождения свою маму Разию Сафину, которой исполнилось 70 лет, сообщает Zakon.kz.

Артистка 4 августа на своей странице в Instagram опубликовала видео, на котором запечатлены семейные моменты с мамой.



"Сегодня день рождения моей мамы. Мама – наш самый добрый, мудрый и терпеливый член семьи. Я за всю жизнь не могу вспомнить ни одного эпизода, чтобы мама хоть раз меня за что-то поругала, хоть раз что-то требовала, запрещала или повышала голос. Она никогда не говорила: "Ты должна хорошо учиться, добиваться больших успехов или вести себя определением образом", но всегда говорила, что главное – быть настоящим и честным человеком", – написала Алсу под публикацией.

По словам певицы, ее мама по сей день жаждет учиться чему-то новому, учит всех в каждом мгновении познавать радость и благодарить Всевышнего и Вселенную.

"Мое самое главное пожелание, чтобы родители сохраняли свое здоровье, как можно дольше и чтобы их сердца были спокойны за своих детей и внуков. Знаю, только это делает их по-настоящему счастливыми", – заключила Алсу.

Ранее сообщалось, что Алсу трогательно поздравила с днем рождения известного эстрадного композитора, продюсера, пианиста Игоря Крутого, которому 29 июля исполнилось 70 лет.