Принуждала брать кредиты: хозяйку салона красоты в Караганде приговорили к сроку

В Караганде хозяйка салона красоты присвоила 66 миллионов тенге, уговаривая клиенток брать кредиты, сообщает Zakon.kz.

Как сообщает Telegram-канал "Патриот" 60-летняя жительница Караганды являлась хозяйкой салона красоты. Она входила в доверие к своим клиентам, уговаривала их оформлять на себя кредиты, чтобы те получили бьюти-процедуры: массажи, уколы, маски.

Однако обещанных процедур женщины так и не дождались: в салоне ссылались то на нехватку времени, то на отсутствие персонала.

Судом установлено, что подсудимая незаконно обогатилась не менее чем на 66 миллионов тенге.

"Подсудимая, не посвящая работников в свой преступный умысел, под предлогом предоставления косметологических услуг, путем обмана и злоупотребления доверием лиц, придавая вид гражданско – правовых сделок, организовала заключение договоров на оказание услуг и банковского займа с клиентами. При этом подсудимая заведомо знала, что не имеет возможности и намерений исполнять обязательства в полном объеме". судья Айгуль Мурзабекова

Женщину признали виновной по статье 190 УК "Мошенничество в особо крупном размере", ее приговорили к восьми годам лишения свободы.

Похожую преступную схему применяли и в Усть-Каменогорске: сотрудница центра красоты и здоровья оформляла на клиентов кредиты и все деньги забирала себе. "Навариться" на доверчивых женщинах косметологу удалось на 13 миллионов тенге.