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Культура и шоу-бизнес

Дочь Баян Алагузовой обокрали в салоне красоты

Блогер, знаменитость, фото - Новости Zakon.kz от 16.04.2025 03:20 Фото: Telegram/Aissaule
Неприятная история произошла в салоне красоты, принадлежащем Айсауле Бакытбек-Кайдаровой, дочери известного продюсера Баян Алагузовой, сообщает Zakon.kz.

В своем Telegram-канале дочь знаменитости рассказала, что из ее салона похитили люксовый крем Chanel стоимостью 60 тысяч тенге.

По словам девушки, он пропал не после визита клиента – его "присвоила" девушка, которая зашла в салон под предлогом "можно ли в уборную".

"По камерам мы видим, кто это сделал, и, девочки, честно, в следующий раз я закину фото. Ну так же нельзя. Просто стыдоба, что за люди бывают", – рассказала Айсауле в посте.

Поклонники в комментариях поддержали девушку и попросили опубликовать фото воровки, чтобы таких "гостей" знали в лицо. Владелица салона пока не сообщила, будет ли обращаться в полицию, но дала понять, что теперь настороженно относится к подозрительным личностям.

Ранее Алагузова опубликовала трогательное фото с мужем в День Козы Корпеш и Баян Сулу.

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Аксинья Титова
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