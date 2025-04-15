Дочь Баян Алагузовой обокрали в салоне красоты

Неприятная история произошла в салоне красоты, принадлежащем Айсауле Бакытбек-Кайдаровой, дочери известного продюсера Баян Алагузовой, сообщает Zakon.kz.

В своем Telegram-канале дочь знаменитости рассказала, что из ее салона похитили люксовый крем Chanel стоимостью 60 тысяч тенге.

По словам девушки, он пропал не после визита клиента – его "присвоила" девушка, которая зашла в салон под предлогом "можно ли в уборную".

"По камерам мы видим, кто это сделал, и, девочки, честно, в следующий раз я закину фото. Ну так же нельзя. Просто стыдоба, что за люди бывают", – рассказала Айсауле в посте.

Поклонники в комментариях поддержали девушку и попросили опубликовать фото воровки, чтобы таких "гостей" знали в лицо. Владелица салона пока не сообщила, будет ли обращаться в полицию, но дала понять, что теперь настороженно относится к подозрительным личностям.

Ранее Алагузова опубликовала трогательное фото с мужем в День Козы Корпеш и Баян Сулу.