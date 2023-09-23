Лента новостей
0
Қаз
#Ситуация в Украине #Послание Токаева - 2023 #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право Экономика и бизнес
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

Принуждала брать кредиты: хозяйку салона красоты в Караганде приговорили к сроку

"Повесила" кредиты на 200 клиенток: хозяйку салона красоты в Караганде отправили за решетку Фото: pixabay
В Караганде хозяйка салона красоты присвоила 66 миллионов тенге, уговаривая клиенток брать кредиты, сообщает Zakon.kz.

Как сообщает Telegram-канал "Патриот", 60-летняя жительница Караганды являлась хозяйкой салона красоты. Она входила в доверие к своим клиентам, уговаривала их оформлять на себя кредиты, чтобы те получили бьюти-процедуры: массажи, уколы, маски.

Однако обещанных процедур женщины так и не дождались: в салоне ссылались то на нехватку времени, то на отсутствие персонала.

Судом установлено, что подсудимая незаконно обогатилась не менее чем на 66 миллионов тенге.

"Подсудимая, не посвящая работников в свой преступный умысел, под предлогом предоставления косметологических услуг путем обмана и злоупотребления доверием лиц, придавая вид гражданско- правовых сделок, организовала заключение договоров на оказание услуг и банковского займа с клиентами. При этом подсудимая заведомо знала, что не имеет возможности и намерений исполнять обязательства в полном объеме". Судья Айгуль Мурзабекова

Женщину признали виновной по статье 190 УК "Мошенничество в особо крупном размере", ее приговорили к восьми годам лишения свободы.

Похожую преступную схему применяли и в Усть-Каменогорске: сотрудница центра красоты и здоровья оформляла на клиентов кредиты и все деньги забирала себе. "Навариться" на доверчивых женщинах косметологу удалось на 13 миллионов тенге. 

Читайте также

Астрологи рассказали, кто в октябре будет купаться в деньгах и любви
Астрологи рассказали, кто в октябре будет купаться в деньгах и любви
Специалисты рассказали, чем полез чай
Специалисты рассказали, чем полезен чай
В Казахстане выросли цены на орехи
В Казахстане выросли цены на орехи
Жанель Абдрахманова
Караганда
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Как получить все пенсионные накопления сразу
Как забрать все свои пенсионные накопления сразу
Казахстанцам напомнили важную деталь при оформлении паспорта и удостоверения личности
Казахстанцам напомнили важную деталь при оформлении паспорта и удостоверения личности
Сбежавший в США акционер Эксимбанка Амирханов украл у вкладчиков 33 миллиарда тенге?
Сбежавший в США акционер Эксимбанка Амирханов украл у вкладчиков 33 миллиарда тенге?
курс тенге, доллар, снижение, рост
Ослабление тенге: продолжит ли расти курс доллара
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления