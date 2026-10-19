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Общество

Казахстанка получила ожог в салоне красоты: процедуру проводила не сотрудница

Больница, поликлиника, медицинское учреждение, медучреждение, фото - Новости Zakon.kz от 20.10.2026 02:47 Фото: primeminister.kz
Жительница Павлодара получила термический ожог кожи в салоне красоты. Оказалось, что мастер даже не работала в этом салоне, сообщает Zakon.kz.

Как пишет 19 октября 2026 года Pavlodarnews.kz, женщина приобрела пакет услуг лазерной косметологии за 132 тысячи тенге. По ее словам, процедуру проводила женщина, которая, как выяснилось позже, не была сотрудником. В итоге жительница Павлодара получила глубокий термический ожог, повредивший кожу. Это подтвердили медицинские документы.

Женщина потребовала от салона расторгнуть договор, а также вернуть 127 тысяч тенге за неиспользованную часть пакета услуг и компенсировать причиненный вред здоровью. Однако салон отказался.

"Наши специалисты оказали ей правовую помощь и содействовали в урегулировании возникшего спора. В итоге обе стороны достигли примирения, а клиентке вернули 127 тысяч тенге", – рассказали в Департаменте торговли и защиты прав потребителей Павлодарской области.

Косметолог рассказала, какая ошибка может изменить лицо не в лучшую сторону. По ее словам, повторить губы, скулы или овал лица знаменитости с помощью косметологических процедур невозможно, так как результат зависит от индивидуальной анатомии, состояния кожи и предыдущих вмешательств.

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Камила Салкымбаева
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