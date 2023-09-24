Борец остался без золота на чемпионате мира после скандала в Казахстане

Оскандалившийся после драки из-за ссоры детей спортсмен Алмат Кебиспаев уступил французскому борцу Мамадасса Силла. Таким образом, казахстанец остался без золота на чемпионате мира, прошедшем в Сербии, сообщает Zakon.kz.

В весовой категории до 67 килограммов Кебиспаев провел две схватки. Сначала в квалификации казахстанец победил российского спортсмена Аслана Висаитова, после чего уступил французскому борцу Мамадасса Силла. Таким образом, Алмат завершил выступления на мировом первенстве, пишет Sport.kz.



35-летний спортсмен уже четыре раза выигрывал бронзовую медаль чемпионатов мира и один раз серебряную.

6 сентября 2023 года в детском парке развлечений Алматы произошел конфликт с участием Алмата Кебиспаева. Пятикратный призер чемпионатов мира по греко-римской борьбе решил вмешаться в ссору между детьми и ударил отца пятерых детей кулаком в лицо. Потерпевший заявил, что обратился в полицию, но действий со стороны правоохранительных органов пока не видит.

Ранее аналогичная история произошла с боксером Бейбутом Шуменовым.