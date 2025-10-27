Грузинский борец "лишил" казахстанца медали чемпионата мира в Сербии

Вечером 26 октября стало известно, что казахстанскому борцу не удалось войти в тройку чемпионата мира U23 в Нови Саде (Сербия), сообщает Zakon.kz.

По данным sportarena.kz, казахстанец Маханбет Мамбетов в утешительной схватке после разгромного поражения в весовой категории до 86 кг уступил своему оппоненту.

Обидчик Маханбета Радомир Стоянов с огромным счетом проиграл грузину Торнике Самхарадзе в четвертьфинале (1:13). А это значит, что шанса на утешительную схватку у Мамбетова нет, так как его обидчик не вышел в финал.

Ранее стало известно, что казахстанка завоевала золотую медаль ЮАИ.