Грузинский борец "лишил" казахстанца медали чемпионата мира в Сербии
Фото: uww.org
Вечером 26 октября стало известно, что казахстанскому борцу не удалось войти в тройку чемпионата мира U23 в Нови Саде (Сербия), сообщает Zakon.kz.
По данным sportarena.kz, казахстанец Маханбет Мамбетов в утешительной схватке после разгромного поражения в весовой категории до 86 кг уступил своему оппоненту.
Обидчик Маханбета Радомир Стоянов с огромным счетом проиграл грузину Торнике Самхарадзе в четвертьфинале (1:13). А это значит, что шанса на утешительную схватку у Мамбетова нет, так как его обидчик не вышел в финал.
Ранее стало известно, что казахстанка завоевала золотую медаль ЮАИ.
