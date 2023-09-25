"Космос": новое видео блогера из Мангистау поразило казахстанцев
Фото: Instagram/azamat_sarsenbayev
Известный активист Азамат Сарсенбаев из Мангистау на странице в Instagram опубликовал новое чарующее видео, сообщает Zakon.kz.
"Эта планета под названием Мангистау", – отмечено в подписи к видео.
Комментаторы после просмотра ролика единогласно выразили восхищение:
- Ох, какие краски.
- Невероятная красота.
- Сокровенный Мангистау!
- Завораживает очень!
- Космос.
- Какая красота.
- Красота неописуемая.
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Сарсенбаев публикует далеко не первое видео про Мангистау. Ранее блогер сообщал, что за максимально короткий срок решил посетить 30 туристических локаций области.
"Наш Мангистау, бескрайний и величественный. Именно в Мангистау тянутся десятки тысяч иностранцев, чтобы исследовать, проникнуться духом степи, переосмыслить жизнь или просто кайфовать от космических пейзажей", – писал общественник.
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