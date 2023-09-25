Лента новостей
0
Қаз
#Ситуация в Украине #Послание Токаева - 2023 #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право Экономика и бизнес
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

"Космос": новое видео блогера из Мангистау поразило казахстанцев

"Космос": новое видео блогера из Мангистау поразило казахстанцев Фото: Instagram/azamat_sarsenbayev
Известный активист Азамат Сарсенбаев из Мангистау на странице в Instagram опубликовал новое чарующее видео, сообщает Zakon.kz.

"Эта планета под названием Мангистау", – отмечено в подписи к видео.

Комментаторы после просмотра ролика единогласно выразили восхищение:

  • Ох, какие краски.
  • Невероятная красота.
  • Сокровенный Мангистау!
  • Завораживает очень!
  • Космос.
  • Какая красота.
  • Красота неописуемая.

Материал по теме

Казахстанцы потеряли дар речи, увидев космические виды достопримечательности в Мангистау

Сарсенбаев публикует далеко не первое видео про Мангистау. Ранее блогер сообщал, что за максимально короткий срок решил посетить 30 туристических локаций области.

"Наш Мангистау, бескрайний и величественный. Именно в Мангистау тянутся десятки тысяч иностранцев, чтобы исследовать, проникнуться духом степи, переосмыслить жизнь или просто кайфовать от космических пейзажей", – писал общественник.

Читайте также

В Казахстане нотариальное согласие супругов теперь можно получить по посредством видеозвонка
В Казахстане нотариальное согласие супругов теперь можно получить посредством видеозвонка
В Туркестанской области обсудили вопросы воспитания и подростковой преступности
В Туркестанской области обсудили вопросы воспитания и подростковой преступности
5 тысяч жителей Жетысуской области спасли от повышения земельного налога
5 тысяч жителей Жетысуской области спасли от повышения земельного налога
Анастасия Московчук
Мангистау
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Как получить все пенсионные накопления сразу
Как забрать все свои пенсионные накопления сразу
Астрологи рассказали, кто в октябре будет купаться в деньгах и любви
Астрологи рассказали, кто в октябре будет купаться в деньгах и любви
Казахстанец получил новый iPhone из рук главы Apple
Казахстанец купил в Америке новый iPhone и случайно встретился с главой Apple
Астрономы предупредили землян о мощной магнитной бури
Впереди магнитная буря, как с ней справиться страдающим от мигрени и скачков давления
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления