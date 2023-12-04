Грациозные вестники зимы на Каспии очаровали казахстанцев
На кадрах представлены изящные лебеди в Каспийском море.
"Актау всегда славился своими лебедями", – гласит краткая подпись к видео.
Комментаторы сразу же поинтересовались, где можно их увидеть.
"Азамат, спасибо за красоту. Уже прилетели? Время пришло", – также пишут пользователи Сети.
Стоит отметить, что каждый год жители Актау ожидают прилета пернатых, признавая, что с прибытием лебедей в город приходит зима. Горожане заявляют с сожалением, что с каждым годом птиц становится все меньше.
30 ноября 2023 года Министерство экологии Казахстана опубликовало обращение к гражданам. Тогда в ведомстве предоставили номер, по которому неравнодушные казахстанцы смогут сообщить о птицах на замерзающих водоемах.