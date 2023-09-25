Точность весов в торговых точках Казахстана начнут проверять

Весы в торговых точках Казахстана будут проверять, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили в Минторговли, теперь каждый торговый объект должен будет проводить ежегодную обязательную поверку весов аттестованными поверителями в аккредитованных поверочных лабораториях.

"Ранее требование о поверке относилось только к средствам измерений геометрических параметров реализуемых товаров (длина и т.д.), то теперь добавились и весы", – отметили в ведомстве.

Суть поверки заключается в подтверждении соответствия средств измерений обязательным метрологическим требованиям. Для этого используется аттестованная методика поверки, осуществляется ряд мероприятий, в результате которых положительные результаты удостоверяются оттиском поверительного клейма, в отрицательном случае – направляется извещение о непригодности средства измерения. Процедура не затратная, оценкам экспертов в среднем на рынке редко превышает пять тысяч тенге, и предусматривает использование специальных гирь.

Таким образом, как заявили в ведомстве, при реализации продукции на развес, потребители будут защищены от недостоверных результатов измерений и получат тот вес, за который они оплатили.

Как рассказали в Минторговли, по экспертным оценкам, около 8-10 % представляемых к поверке средств измерений не проходят ее, тем самым не являются пригодными.

За несоблюдение требований предусмотрена ответственность в виде штрафа, как на физических (30 МРП), так и юридических лиц (от 230 МРП до 600 МРП).

"Мера назревшая, можно сказать "выпала" и контроль не проводился больше четырех лет. Ежеминутно по всей стране в тысячах торговых объектов потребители "не глядя" доверяют различного рода и состояния весам, выплачивая собственные средства за непроверенные результаты измерений. Поступают жалобы граждан. Поверка обеспечит точность весов, защиту потребителей и снижение обманных практик", – сказал председатель Комитета технического регулирования и метрологии МТИ РК Куаныш Еликбаев.

Как отметили в ведомстве, нововведение не распространяется на сельскохозяйственные ярмарки.

Ранее в Казахстане утвердили новые правила работы торговых рынков.