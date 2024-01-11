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Шаккалиев о точности весов в торговых точках: Будем пристально следить

Казахстан МТИ Шаккалиев Фото: pixabay
Министр торговли и интеграции Арман Шаккалиев в кулуарах Сената отметил, что за точностью весов в торговых точках будут пристально наблюдать, сообщает Zakon.kz.

Он отметил, что этот вопрос находится в постоянном поле зрения. Однако реагирование идет по факту обращения.

"Большая работа проделана правительством по автоматизации системы управления рисками в системе госконтроля. Сейчас цифры я вам не могу назвать, но по итогам практики прошлого года мы сформировали профили таких рисков, и мы теперь знаем, в каких, как правило, местах прежде всего совершаются нарушения, и мы будем в этом году пристально за ними наблюдать".Арман Шаккалиев

Избежать внимания не получится и на ярмарках.

"Все основания, связанные с тем, кто, где будет проверять, у нас прописаны, поэтому то, что ярмарка является временным местом для торговли, не дает никаких иммунитетов, потому что весы используются постоянно, вне зависимости от того, выездная торговля или стационарная".Арман Шаккалиев

Он также добавил, что с любой группировкой, которая может быть на рынках Казахстана, ведомство быстро разберется.

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