Как продукт "Корпоративный" помогает казахстанцам приобретать жилье

В минувшую субботу "Отбасы банк" поздравлял с обретением своего жилья участников программы "Алматы жастары".

Медики, учителя, работники коммунальных служб и правоохранительных органов, работники социальной сферы, сферы культуры и журналисты по доступным условиям приобрели собственные квартиры. Это стало возможно благодаря поддержке акимата Алматы и "Отбасы банка". Их совместный проект – программа "Алматы жастары" – в этом году поможет справить новоселье порядка 1100 алматинцам.

Участвовали в программе молодые алматинцы в возрасте до 35 лет включительно. Все они смогли приобрести квартиры, взяв заем в "Отбасы банке" по ставке 5% (ГЭСВ от 5,2%). Первоначальный взнос для участников программы "Алматы жастары" составляет всего 10%.

"Я работаю медсестрой. На работе нам сказали, что можно принять участие в программе "Алматы жастары" и я сразу же решила, что это для меня. Многие мои коллеги с помощью этой программы смогли купить свое жилье, поэтому я уже знала, что делать. Мы с мужем искали квартиру, которая станет для нас настоящим семейным гнёздышком, просмотрели множество вариантов. Нашли подходящую в Наурызбайском районе. В итоге между сбором документов и переездом прошло всего две недели. Теперь мы занимаемся обустройством нашего дома, и уже планируем детей – мы спокойны за наше будущее". Аксултан Сыргабаева, участница программы "Алматы жастары"

Фото: "Отбасы банк"

Куанышбек Толеби, участник программы "Алматы жастары" отметил, что работает в правоохранительных органах, старший сержант полиции.

"В прошлом году несколько моих сослуживцев приобрели свое жиле по программе "Алматы жастары", и я тогда заинтересовался – а вдруг у меня тоже получится. В этом году принял участие в программе и теперь у меня своя квартира с ремонтом в новом ЖК. Жена счастлива, потихоньку обживаемся, наводим уют, каждый месяц докупаем технику, всякие мелочи, все что нужно. Я счастлив, что мне не нужно переживать за свою жену и маленькую дочку – теперь у нас есть свой дом!" Куанышбек Толеби

Программа "Алматы жастары" работает шестой год. В первый год ее старта, в 2017 году, займы получили всего сто человек. Сегодня масштабы программы выросли. В этом году жилье смогут приобрести около 1100 горожан.

"Общее финансирование программы за эти годы составило 72,5 млрд тенге, а новоселье с ее помощью отметило более 4 000 алматинцев. Это стало возможным благодаря поддержке Отбасы банка и городского акимата. Помочь приобрести жилье казахстанцам могут не только местные власти, но и частные компании – заводы, предприятия, медицинские центры. Для них в Отбасы банке запущен продукт "Корпоративный". В его рамках компания выделяет деньги на кредитование своих сотрудников. По такому принципу жилищный вопрос уже смогли решить 600 казахстанских семей. Общая сумма кредитования составила более 10 миллиардов тенге". Директор филиала "Отбасы банка" по Алматы Данагуль Тусупова

Участие в продукте "Корпоративный" может принять любая организация – будь то акимат, нефтяная компания или другой бизнес, заинтересованный в мотивации своих работников. После того, как компания заключит договор с "Отбасы банком", она может выбрать подходящий вариант финансирования своих сотрудников для покупки жилья.

Например, банк может взять у компании деньги под процент или же компания может положить их на депозит в качестве первоначального взноса для кредитования сотрудников, можно даже выкупить облигации у банка. То есть способов фондирования у организации-работодателя много. Используя их, предприятие может выручить своих сотрудников, на время предоставив банку свободные средства для выдачи льготных займов.

"Корпоративный продукт - это продолжение, либо аналог государственных и региональных программ. Только средства выделяет не акимат или государство, а компания, желая поддержать своих коллег и сформировать пул профессиональных кадров. Мы сегодня поздравили наших новоселов по программе "Алматы жастары", в рамках которой, также, по этой же схеме, акимат выделял средства и помог решить жилищный вопрос молодежи города". Данагуль Тусупова

Фото: "Отбасы банк"

Также на встрече с алматинцами сотрудники "Отбасы банка" рассказали и о партнерской программе "Арманға жол". Она помогает накопить на будущее жилье сотрудникам предприятий с помощью автоматического перечисления денег с зарплаты сразу на депозит. Эта услуга уже стала невероятно популярна у казахстанцев. А всего нужно – пойти в бухгалтерию своей компании и написать заявление о том, чтобы определённая сумма от заработной платы ежемесячно отчислялась на депозит "Отбасы банка". Все остальное сделает бухгалтер.