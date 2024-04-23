Стоит ли ждать повышения цен на жилье в Казахстане

Заместитель председателя правления "Отбасы банка" Нурлан Акшанов рассказал, какими будут цены на жилье в Казахстане в связи с запуском новой ипотечной программы, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Заместитель председателя правления "Отбасы банка" Нурлан Акшанов отметил, что любая новая программа вызывает определенную коррекцию цен на рынке жилья. Однако этот момент предусмотрели как во время запуска программы "Отау", так и программы "Наурыз".

"Мы будем заключать соглашения только с теми застройщиками, которые будут предоставлять квартиры, подходящие под условия программ. Поэтому мы и сделали вход в программу для строительных компаний только через платформу "Баспана маркет". (...) Сейчас, думаю, наступает время покупателя, и мы надеемся, что цены будут по крайней мере стабильными на нынешнем уровне", – рассказал Нурлан Акшанов.

При этом он не стал называть конкретных цифр и попросил дождаться запуска льготной ипотечной программы "Наурыз".

"Я думаю, что сейчас рано говорить об этом. Давайте запустим программу и вернемся к этому вопросу через месяц. Масштабная стройка начинается, но, думаю, что в рамках нашей программы мы будет фиксировать цены на уровне 18-30 млн по "Отау" и 36 млн – по "Наурыз", – озвучил Нурлан Акшанов.

А после добавил, что с запуском новых льготных ипотек цены на вторичном рынке должны скорректироваться.

"Я думаю, что когда мы дадим такую хорошую порцию кредитных средств на рынок в виде 150 млрд тенге по "Отау" и 300 млрд тенге на "Наурыз", то в любом случае продавцы вторичного жилья должны скорректировать свои цены, если они хотят действительно продать свое жилье", – отметил заместитель председателя правления "Отбасы банка" Нурлан Акшанов.

С 1 мая в Казахстане стартует новая ипотечная программа "Наурыз". На брифинге в правительстве озвучили условия льготной ипотеки.