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Вернут ли похищенные деньги Ертаев, Ибрагим и Тлеубаев: мнение эксперта

Вернут ли похищенные деньги Ертаев, Ибрагим и Тлеубаев: мнение эксперта Фото: pixabay
Деньги, похищенные Жомартом Ертаевым, Бахытом Ибрагимом и Нурланом Тлеубаевым, вернуть будет сложно. Такое мнение высказал финансист, эксперт по проблемным активам Расул Рысмамбетов.

В 2018 на ТОО "Специальная финансовая компания DSFK (ДСФК)" была возложена функция по возврату средств, похищенных банкиром Жомартом Ертаевым и бизнесменами Бахытом Ибрагимом и Нурланом Тлеубаевым. На сегодняшний день компании уже удалось вернуть 90 млрд тенге. Еще 150 млрд пока остаются невзысканными и на то есть ряд причин.

Как выяснилось, по двум группам больших заемщиков не было залогового обеспечения. Так, по первому уголовному делу, где ДСФК была признана потерпевшей стороной (присвоение или растрата (хищение) вверенного чужого имущества преступной группой в особо крупном размере), компания предъявила солидарный иск на сумму 56,6 млрд тенге осужденным Жомарту Ертаеву и Бахыту Ибрагиму. Несмотря на наличие исполнительного листа, оба фигуранта дела о хищениях все еще не выполнили своих обязательств.

Второе уголовное дело было возбуждено в отношении "зернового короля" бизнесмена Нурлана Тлеубаева (мошенничество в особо крупном размере в группе лиц). Ему вместе с подельниками предъявлен иск в 98,6 млрд тенге. Как выяснилось, зерновые расписки, которые предоставлял Тлеубаев в качестве залога, были фактически фикцией.

Сейчас все фигуранты отбывают свои сроки в тюрьме – им присудили от 7 до 9 лет лишения свободы. Здесь возникает вопрос, реально ли вообще вернуть похищенные деньги, если у осужденных Ертаева, Ибрагима и Тлеубаева не выявлено имущества и займы не были обеспечены залогом. Расул Рысмамбетов отмечает, что создание специальной компании для возврата депозитных средств – первый в истории Казахстана опыт, и перед ДСФК стоит непростая задача.

"Раньше банки в такой ситуации продавали все проблемные полубезнадежные активы в фонд проблемных кредитов. Сейчас за это взялась ДСФК – это объемная и многогранная работа - минимум 5-6 сфер экономики, минимум 2 страны. На мой взгляд, компания в целом со своей задачей справляется, там не сидят на месте", – уверен финансист.

Он также оценил шансы по возврату денег по каждому из уголовных дел в отдельности.

"Насколько я знаю, Жомарт Ертаев указал, кто взял эти деньги. Вопрос только в том, дошло следствие до этих людей или нет. Это раз. Бахыт Ибрагим тоже говорил, что часть денег передавал третьим лицам. Если те, кто стоял за Ертаевым и Ибрагимом, вернут средства, тогда наверно можно (вернуть). Что касается Тлеубаева, часть денег, я так понимаю, ушли "налево", к тому же, его производственные активы и земля конфискованы, и тут точно будет непросто. По делу Ертаева там уже следственные органы только могут повлиять, у ДСФК нет таких полномочий", – подчеркнул Рысмамбетов.

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