Финрегулятор верно расставил акценты: эксперты о новом законе о банках

Проект нового закона о банках нацелен на решение ключевых вопросов финансового рынка. Об этом заявил известный финансист Расул Рысмамбетов. Эксперт также добавил, что документ стал более емким и структурным.

"В новом законе стало даже на три статьи меньше – это уже плюс. Кроме того, направления, связанные с финтехом и гибридными финансами, действительно актуальны и своевременны. Если судить по презентации Агентства по регулированию и развитию финансового рынка, то проект закона затрагивает ключевые проблемы финансового сектора, и это положительный момент. В дальнейшем нам необходимо будет внимательно изучить проект нового закона", – сообщил Рысмамбетов.

Финансист также отметил важность сохранения банковской тайны в новом законе.

"Обязательно должно быть подтверждено значение банковской тайны. Банк – это в первую очередь бизнес, и банковская тайна остается одним из его фундаментальных принципов", – подчеркнул эксперт.

Немаловажным Рысмамбетов считает подходы агентства как финансового регулятора в части надзора.

"Считаю, что трехступенчатая модель надзора, вплоть до внешнего управления, – это правильный и своевременный подход. В целом новый надзор выглядит достаточно бережным по отношению к банкам. Будем смотреть, как это будет работать на практике", – заключил он.

Эксперт, юрист Фархад Карагусов добавил, что разработчиком закона в лице агентства проведена огромная работа, в том числе по упрощению, структурированию и упорядочиванию документа.

"Большое внимание уделено именно базовым моментам, которые направлены на улучшение регулирования банковских, в целом всех финансовых организаций. Агентство сделало акцент на том, что новый закон будет упорядочен и упрощен. Мне очень нравится большой акцент, который в законе делается на регулировании корпоративного управления банка. Банковское регулирование предполагает более жесткие требования к тем же независимым директорам, к структуре банков, но по крайней мере, чтобы все было построено на базе общих институтов", – подчеркнул Карагусов.

Экономист Бауржан Шурманов отметил грядущее внедрение полноценной системы поведенческого надзора на финансовом рынке.

"Реформирование системы защиты прав потребителей финансовых услуг назрело. Решение финансового регулятора активно задействовать инструменты и ресурсы финансовых организаций в этом вопросе также обоснованно", – отметил Шурманов.

По его словам, одним из основных нововведений является определение приоритетной цели агентства.

"У финансового регулятора есть ряд целей и задач, но приоритезация и выделение основной из них – это правильно. Во главе угла должно быть именно обеспечение финансовой стабильности. Это положительно влияет на ожидания рынка и делает регулятор предсказуемым, повышает прозрачность его решений. Финансовый регулятор верно расставил акценты", – добавил эксперт.

Напомним, проект нового закона о банках и банковской деятельности разработан по поручению главы государства. Новый закон призван способствовать укреплению устойчивости банковского сектора, развитию инноваций и стимулировать повышение роли банков в финансировании реального сектора экономики.