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Впервые в Казахстане День учителя отметят 5 октября

Впервые в Казахстане День учителя отметят 5 октября Фото: Zakon.kz
Впервые в 2023 году профессиональный праздник педагогов в Казахстане будет отмечаться 5 октября, сообщает Zakon.kz.

"Впервые в этом году утверждена дата празднования Дня учителя – 5 октября. Напомним, соответствующее постановление было принято правительством РК. Празднование этой даты синхронизировано со Всемирным днем учителей. Этот праздник объединяет представителей самой благородной, ответственной и важнейшей профессии", – рассказали в пресс-службе Министерства просвещения РК 25 сентября.

По данным профильного ведомства, в этот день в столице пройдет Республиканский съезд педагогов. В нем примут участие около 700 учителей со всех регионов страны. На площадках педагоги смогут поделиться передовыми опытами и международными практиками.

"На сегодня в сфере образования Казахстана трудится около 500 тыс. педагогов дошкольного, среднего, технического и профессионального образования".Пресс-служба Минпросвещения РК

Как отмечается, благодаря поддержке главы государства в 2019 году решился один из важных вопросов – закрепление особого статуса педагогической профессии.

"За четыре года зарплата педагогов повысилась в два раза. Около 220 тыс. учителей получают надбавки до 50% за присвоенную категорию. Педагоги технического и профессионального образования, привлеченные с производства, получают доплату к зарплате до 35%. С сентября текущего года заработная плата 97 тыс. воспитателей выросла еще на 30%".Пресс-служба Минпросвещения РК

10 марта 2023 года стало известно, что в Казахстане изменили дату празднования Дня учителя. Согласно перечню государственных праздников, День учителя в республике отмечали в первое воскресенье октября. Постановлением правительства празднование этой даты синхронизировано со Всемирным днем учителей, отмечаемым 5 октября в более чем 100 странах мира.

Динара Халдарова
Министерство просвещения РК Образование Казахстан
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