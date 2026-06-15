В Астане ведется подготовка к отопительному сезону

Аким Астаны Женис Касымбек на своей странице в Instagram написал о начале подготовки к отопительному сезону.

"Отопительный сезон в городе в среднем длится 7 месяцев. Надежное прохождение осенне-зимнего периода – один из ключевых вопросов жизнеобеспечения города. Поэтому с апреля текущего года приступили к работам по ремонту и модернизации инженерной инфраструктуры.

В рамках подготовки выполняем следующие работы: по линии АО "Астана-Теплотранзит" проведем капитальный ремонт и реконструкцию тепловых сетей протяженностью 7,5 км, по АО "Астана-Энергия" – проведем капитальный ремонт 3 котлов, турбины, трансформатора, 2 водогрейных котлов, вспомогательного оборудования.

Фото: акимат города Астаны

Также приступили к строительству дополнительных двух водогрейных котлов на ТЭЦ-2, третьей газовой тепловой станции Тельмана. Данная ГТС позволит обеспечить централизованным теплоснабжением район Багыстана, а также часть левобережья. Мощность данной котельной составляет 620 Гкал/час. Кроме того, завершаем работы по строительству отводящих тепловых сетей от ГТС "Туран".

Ранее мы построили и ввели в эксплуатацию газовые тепловые станции "Юго-Восток", "Туран" (первая очередь). В целом энергетическая инфраструктура столицы имеет запас прочности с учетом высоких темпов развития.

Фото: акимат города Астаны

Кроме того, продолжаем работы по развитию электросетевой инфраструктуры столицы. Отремонтируем воздушные и кабельные линии общей протяженностью 67,4 км, 68 распределительных пунктов, трансформаторных подстанций, комплектных трансформаторных подстанций.

Также приступили к строительству подстанции ПС 110/20 кВ "Қабанбай батыр". Реализация данного проекта позволит обеспечить надежным и бесперебойным электроснабжением район новой мечети, ЖМ Пригородный и т.д. К примеру, в 2025 году ввели в эксплуатацию подстанцию "Арай", 4 распределительных пункта и 2 трансформаторные подстанции", – написал аким столицы.