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Более 30 акмолинцев с особыми потребностями получили гранты на развитие бизнеса

Более 30 акмолинцев с особыми потребностями получили гранты на развитие бизнеса Фото: пресс-служба акимата Зерендинского района
Благодаря колоссальной поддержке государства в Акмолинской области 33 человека с инвалидностью получили государственные гранты на развитие и создание собственного бизнеса.

С помощью грантов создаются новые рабочие места, развивается и растет внутренняя экономика региона. Развивается сфера сельского хозяйства, производства продуктов, индустрии красоты, повышается спрос на национальные ценности, в связи с этим создаются цехи по строительству казахских юрт.

Не остается в стороне и сфера обслуживания в разных направлениях, в области открываются пункты химчисток и сварочных мастерских. Сегмент здравоохранения также на особом контроле, с помощью грантов появляются медицинские центры с оказанием услуг узких специалистов.

Как говорят компетентные органы, в области ведется комплексная работа, направленная на поддержку социально уязвимых слоев населения.

"На реализацию новых бизнес-идей в текущем году выделено 170 грантов на общую сумму 234,6 млн тенге. Гранты получили 141 человек, из них получатели АСП – 10 акмолинца, лица с инвалидностью – 33 человек, многодетные семьи – 70 , кандасы – 2, воспитывающие ребенка-инвалида – 19, по случаю потери кормильца – 7 человек на сумму 182,3 млн тенге или 83% от годового плана, который составлял 170 человек".Руководитель управления координации, занятости и социальных программ Акмолинской области Шолпан Рахматуллина

Сообщается, что в регионах области открылись разноплановые виды предпринимательства, к примеру, Максим Шаповалов из Шортандинского района открыл цветочный магазин, в этом же регионе Айбек Разбеков развил цех по изготовлению изделий из дерева. Разведением лошадей занялся Аманжол Серик из Жаксынского района. Чавага Хазиман из Степногорска запустила Швейное дело "Кыз жасауы", Марина Лукоянова презентовала студию лазерной эпиляции, Казбек Алимов получил грант для открытия кофейни, Максад Яхшимов на грузоперевозку продуктов питания, и это все в одном Степногорске.

Житель Кокшетау Самат Шамкенов открыл сварочную мастерскую, Дамир Асанбаев представил пекарню по производству национальной выпечки в областном центре.

В Зерендинском районе так же открыты новые объекты бизнеса, к примеру, Серик Ахметов оказывает услуги дровокола, Айшолпан Абдулла – услуги маникюра.

"Я выпускница проекта "Бастау-Бизнес" из поселка имени Канай Би Зерендинского района, инвалид 2 группы, открыла маникюрный салон. Чтобы создать собственное дело прошла онлайн обучение основам предпринимательства по Проекту Бастау-Бизнес. Получив сертификат и подала заявку на защиту проекта на районную комиссию по выделению грантов. Успешно защитив его в июне 2023 года получила грант, приобрела необходимый инвентарь и оборудование. На сегодняшний день у меня есть клиенты, оказываю услуги маникюра. Мечты сбываются! Спасибо государству за поддержку".Айшолпан Абдулла

Сообщается, что на портале с сентября 2023 года стартовал прием заявок по 3 потоку на получение грантов для реализации новых бизнес-идей для 37 человек.

Алма Байгужина

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