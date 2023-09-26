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Законодательство РК

Глава Минздрава о вспышке кори: Оснований закрывать школы нет

Казахстан корь Минздрав Фото: пресс-служба правительства РК
Министр здравоохранения РК Ажар Гиният на пресс-конференции в правительстве 26 сентября 2023 года прокомментировала ситуацию с заболеваемостью корью в стране. Она заявила, что сейчас нет оснований закрывать школы на карантин, сообщает Zakon.kz.

За восемь месяцев, по ее словам, корью заболело более 3 тыс. человек. В основном это дети, более 70% которых непривиты.

"Я рассказывала, что к нам корь была завезена из-за рубежа. Были вспышки в некоторых соседних странах, европейских странах. Сейчас среди непривитых, у кого нет иммунитета, заболеваемость эта идет".Ажар Гиният

Сравнивая статистику с допандемийным годом, когда заболевало около 13 тыс. человек, она констатировала отсутствие резкого роста.

"Резкого роста, чтобы закрывать какие-то школы, принимать карантинные мероприятия, на сегодня оснований нет. Но идет работа. Все контактные прививаются. В очагах идет работа по изоляции, обучению персонала. И эта работа системно идет. На сегодня вакцин хватает и системно работа проводится. Закрытых школ нет".Ажар Гиният

В Казахстане упорно ползут слухи об эпидемии кори, хотя Минздрав это отрицает. Самым тяжелым осложнением при кори является энцефалит, который в 10% случаев становится причиной летальных исходов. Для предотвращения вспышек среди населения требуется 95%-ный охват вакцинацией.

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