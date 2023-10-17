Погибли пять человек: водителя неуправляемого автобуса осудили в Шымкенте

В Шымкенте завершился судебный процесс по резонансному делу о ДТП, в котором погибли пять человек. Водителя неуправляемого автобуса осудили на пять лет, сообщает корреспондент Zakon.kz из зала суда.

Дело около месяца рассматривали в уголовном суде. В смерти пятерых пешеходов обвиняли 49-летнего Хайруллу Юлдашева. По данным прокуратуры, он забыл поставить автобус на ручной тормоз. На прениях прокурор запросил для подсудимого 8 лет. Однако, сторона защиты с ним не согласны. Тем не менее, приговором суда водителя осудили на 5 лет.

"Вина подсудимого доказана. Приговором суда он признан виновным и осужден на 5 лет. Также он лишен водительских прав на 7 лет. Удовлетворяю материальный ущерб в отношении пострадавшей стороны Дариги Сейдалиевой", – вынесла приговор судья Жанат Мусирали.

Фото: Zakon.kz/Карина Адильбекова

Трагедия произошла 8 апреля 2023 года около 18:30 на пересечении двух улиц в районе торгового центра "Метро". Пассажирский автобус выехал на полосу встречного движения, затем на тротуар, где сбил шесть человек. За рулем автобуса никого не было. В результате ДТП скончались пять человек (трое – на месте, двое – в больнице), а единственная выжившая осталась инвалидом.



Корреспондент Zakon.kz также освещал первый судебный процесс по данному делу. На слушании адвокат подсудимого, гособвинитель, а также судья допросили потерпевшую сторону. Родные погибших заявили, что получили от автопарка Shymkent Bus пять миллионов тенге в качестве материального ущерба.

Как выяснилось, две погибших женщины работали недалеко от места происшествия продавщицами в торговом центре. Автобус их сбил, когда они хотели перейти дорогу по пути домой. Третья погибшая работала менеджером в строительном магазине. Отец погибшей рассказал, что в конце апреля она собиралась замуж. Еще две погибшие, как выяснилось, были школьницами.