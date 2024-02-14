В Казахстане обновили правила и программы по тестированию административных госслужащих

В Казахстане в новой редакции изложены Правила, программы и организация тестирования административных государственных служащих, кандидатов на занятие административных государственных должностей, сообщает Zakon.kz.

В частности, речь идет о тестировании кандидатов на занятие административных государственных должностей корпуса "Б" на знание государственного языка и законодательства РК.

Для участия в тестировании кандидат на должность корпуса "Б" не позднее одного календарного дня до дня тестирования подает заявление через веб-портал "электронного правительства".

Сведения о документах, удостоверяющих личность, услугодатель получает из соответствующих государственных информационных систем через шлюз "электронного правительства".

При обращении через портал подтверждением приема документов является расписка с указанием даты, времени и места прохождения тестирования в форме электронной цифровой подписи услугодатель.

Кандидат на должность корпуса "Б" выбирает день и время тестирования исходя из наличия свободных мест для проведения тестирования.

Запись на тестирование подтверждается распиской, формируемой в веб-портале "электронного правительства", с указанием даты, времени и места прохождения тестирования.

Кандидаты на должность корпуса "Б" проходят тестирование на знание государственного языка и законодательства РК по тем программам тестирования.

Кандидатам, получившим результаты тестирования на знание законодательства республики не ниже значений, указанных в программах тестирования, посредством портала в личный кабинет направляется электронный сертификат о прохождении тестирования на знание государственного языка и законодательства РК.

При этом сертификаты, выданные по результатам тестирования, действительны в течение одного года со дня прохождения тестирования.

При введении чрезвычайного положения на всей территории РК срок действия Сертификата приостанавливается на период введенного чрезвычайного положения.

В течение срока действия выданного Сертификата гражданин не проходит повторное тестирование по программам тестирования, по которым данный Сертификат является действительным.

Кандидатам на должность корпуса "Б", получившим результаты тестирования на знание законодательства ниже значений, указанных в программах тестирования, посредством веб-портала "электронного правительства" в личный кабинет направляется справка о прохождении тестирования с результатами ниже значений прохождения тестирования.

При этом повторное тестирование для них допускается не ранее чем через 15 календарных дней со дня прохождения тестирования.

Порядок организации тестирования

К тестированию допускаются граждане РК, имеющие индивидуальный идентификационный номер (ИИН).

До начала тестирования оператор знакомит тестируемых лиц с инструкцией по тестированию и отвечает на возникшие у них вопросы по процедуре тестирования.

Лица, имеющие неудовлетворительное самочувствие на момент тестирования, сообщают об этом оператору до начала проведения тестирования. В этом случае тестирование таких лиц проводится в другое время в течение этого дня либо в другой день согласно графику тестирования.

График тестирования формируется автоматически.

Зал тестирования оснащается подавителем сотовой связи, в целях идентификации кандидата на должность корпуса "Б" – карт-ридером. Каждая рабочая станция оснащается веб-камерой для снятия фотографии кандидата и ведения видеозаписи процесса тестирования.

Тестируемые лица не разговаривают с другими тестируемыми лицами, не обмениваются материалами, не используют информацию на бумажных, электронных и иных носителях, не покидают помещение.

Тестируемым лицам нельзя заносить в зал тестирования принимающе-передающие электронные устройства (в том числе мобильные телефоны и иные электронные оборудования). Такие устройства на время проведения тестирования помещаются на хранение в специальные шкафы с ячейками.

При выявлении подставного лица в ходе запуска на тестирование либо при проведении тестирования оператором данное лицо на тестирование не допускается, либо оператор останавливает процесс тестирования такого лица и удаляет его из помещения для тестирования.

При этом оператор составляет Акт выявления подставного лица при тестировании.

Повторное тестирование лица, зарегистрированного для прохождения тестирования, допускается не ранее чем через один год со дня составления акта.

В случае нарушения тестируемым лицом указанных требований оператор останавливает процесс тестирования такого лица и удаляет его из помещения для тестирования.

При этом оператор составляет акт о нарушении настоящих Правил по утвержденной форме в течение одного рабочего дня.

Лица, в отношении которых был составлен акт о нарушении, проходят повторное тестирование не ранее чем через шесть месяцев со дня нарушения. Результаты тестирования лиц, нарушивших требования аннулируются.

Подсчет правильных ответов тестирования осуществляется автоматически при помощи компьютерной программы тестирования.

Результаты тестирования направляются посредством портала в личный кабинет кандидата в течение 20 минут.

Правила также предусматривают порядок проведения оценки личных качеств кандидатов на должность корпуса "Б" и порядок обжалования результатов тестирования.

Обновленные правила прохождения тестирования вводятся с 12 февраля 2024 года.