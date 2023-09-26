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Почему Казахстан не использует международную методику определения бедности

Почему Казахстан определяет черту бедности по-своему Фото: Zakon.kz
На брифинге в СЦК 26 сентября министр труда Светлана Жакупова ответила на вопрос, почему Казахстан отказывается придерживаться международной черты бедности. По ее словам, в стране существуют свои методики, которые будут совершенствовать, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Говоря о международной практике, глава ведомства отметила, что в Казахстане существуют свои методики определения черты бедности. При этом она согласилась, что сегодняшняя методика расчета минимального прожиточного минимума не соответствует международным стандартам.

"Мы взяли курс на проведение социсследований, собираем рабочую группу и будем пересматривать. Есть в планах законодательных, мы уже закрепили, что должны перейти на медианный доход с 2025 года. Сейчас эта работа активно ведется, и все-таки мы выйдем из неправильной статистики. И самое главное – качество жизни казахстанцев будет адекватно (оцениваться. – Ред.)". Светлана Жакупова

По словам главы министерства, сейчас перед ее ведомством стоит вопрос о пересмотре определения прожиточного минимума. 

"К прожиточному минимум сегодня привязаны пять социальных выплат. Эти социальные выплаты финансируют из республиканского бюджета. Как вы знаете, республиканский бюджет собирается из доходов налогоплательщиков. То есть тех, которые сегодня законопослушно исполняют свои трудовые обязанности, получают "белую" зарплату и перечисляют 10% ИПН. Соответственно, мы говорим, что если эти пять выплат будут привязаны к прожиточному минимуму, то министерству необходимо рассмотреть подход, чтобы разорвать эту связь и держать отдельно. Выплаты – выплатами, а прожиточный минимум определяет качество жизни и черту бедности, мы должны эти вещи провести". Светлана Жакупова

Она добавила, что в дальнейшем следует увеличивать процент от величины прожиточного минимума, рассчитанного за квартал, пока он не достигнет 100%.

"В стратегических документах у нас прописано, что если сегодня черта бедности – это всего лишь 70% от прожиточного минимума, то мы в дальнейшем должны прийти к 100%, то есть не ограничиваться. Мы должны оценивать качество жизни именно этим прожиточным минимумом. Поэтому по медианному доходу более справедливая статистика выходит". Светлана Жакупова

Ранее Министерство труда и социальной защиты населения утвердило приказ от 19 мая 2023 года "Об определении размера черты бедности".

Осенью 2022 года Всемирный Банк установил черту бедности в размере 6,85 долларов на человека в день или 205,5 долларов в месяц, то есть около 95 тыс. тенге. 

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Оксана Скибан
Светлана Жакупова МТСЗН РК Казахстан
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