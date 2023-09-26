Какие дороги частично будут перекрыты 30 сентября и 1 октября в Алматы

В Алматы 1 октября 2023 года будет проходить марафон. Стало известно, какие дороги частично будут перекрыты, сообщает Zakon.kz.

По информации оргкомитета бегового соревнования "Алматы марафон", 1 октября с 7:00 до 13:30 будет частично перекрыто движение на дорогах в местах прохождения дистанций марафона. По мере прохождения дистанции спортсменами трассы будут открываться.

Старт и финиш марафона будет расположен на площади Республики, поэтому по ул. Сатпаева от ул. Желтоксан до пр. Назарбаева будут перекрыты обе полосы движения с 6:00 30 сентября до 18:00 1 октября.

1 октября

Движение по пр. Назарбаева от ул. Сатпаева до пр. аль-Фараби будет полностью перекрыто с 7:00 до 10:40. Альтернативный проезд – по пр. Достык в оба направления.

Движение по пр. аль-Фараби в западном направлении от пр. Назарбаева до ул. Шашкина будет частично перекрыто с 7:00 до 11:10, южная сторона улицы будет открыта для движения автотранспорта. Альтернативный проезд в восточном направлении – по пр. Абая.

Движение по пр. аль-Фараби в западном направлении от ул. Шашкина до ул. Саина будет частично перекрыто с 7:00 до 13:30, южная сторона проспекта будет открыта для движения автотранспорта. Альтернативный проезд в восточном направлении – по пр. Абая.

Движение по ул. Саина в северном направлении от пр. аль-Фараби до пр. Абая будет перекрыто с 7:00 до 13:00, западная сторона улицы будет открыта для движения автотранспорта. Альтернативный проезд в северном направлении – по ул. Бауыржана Момышулы.

Движение по пр. Абая в восточном направлении от ул. Саина до ул. Байтурсынова будет перекрыто с 7:00 до 13:30, северная сторона проспекта будет открыта для движения автотранспорта. Альтернативный проезд в восточном направлении возможен по пр. аль-Фараби, ул. Толе би, ул. Курмангазы, ул. Кабанбай батыра.

Движение по ул. Байтурсынова от пр. Абая до ул. Сатпаева будет полностью перекрыто с 7:00 до 14:00. Альтернативный проезд – по ул. Байзакова.

Движение по ул. Сатпаева в восточном направлении от ул. Байтурсынова до ул. Желтоксан будет полностью перекрыто с 7:00 до 13:30. Альтернативный проезд в западном направлении – по пр. Абая, в восточном направлении –по ул. Курмангазы.

Движение по ул. Сатпаева от ул. Байзакова до ул. Байтурсынова будет полностью перекрыто с 7:00 до 10:35. Альтернативный проезд в западном направлении – по пр. Абая, в восточном направлении –по ул. Курмангазы.

Движение по ул. Шашкина от пр. аль-Фараби до ул. Тимирязева будет полностью перекрыто с 7:00 до 10:35. Альтернативный проезд – по ул. Маркова.

Движение по ул. Тимирязева от ул. Шашкина до ул. Байзакова будет полностью перекрыто с 7:00 до 10:35. Альтернативный проезд в западном направлении – по пр. Абая, в восточном направлении –по пр. пль-Фараби.

Движение по ул. Байзакова от ул. Тимирязева до ул. Сатпаева будет полностью перекрыто с 7:00 до 10:35. Альтернативный проезд в северном направлении – по ул. Ауэзова, в южном направлении –по ул. Манаса.

Фото: almaty-marathon.kz

Рекомендуемый маршрут для проезда к площади Республики на автотранспорте:

1. По ул. Желтоксан на юг до ул. Сатпаева.

2. По ул. Сатпаева на запад до ул. Назарбаева.

3. По пр. Назарбаева на юг до ул. Сатпаева.

4. По южной стороне пр. аль-Фараби до Нурлы-Тау и пройти пешком до площади Республики.

5. По пр. Абая на запад до ул. Желтоксан.

6. По ул. Шевченко и Курмангазы до ул. Желтоксан.

7. На метро до станции "Абай".

Оптимальный маршрут проезда к старту с учетом перекрытия можно построить в приложении 2ГИС.

"Алматы марафон" является спортивным мероприятием, одна из целей которого – благотворительность. Каждый год после завершения мероприятия мы направляем часть собранных средств на поддержку благотворительных проектов. Прошлый год отлично иллюстрирует активную деятельность корпоративного фонда "Смелость быть первым". Мы направили 45 500 000 тенге на строительство спортивных объектов и закупку необходимого оборудования для двух школ-интернатов для детей с инвалидностью в Каскелене и Талгаре, а также для детского дома "Солнышко" и реабилитационного центра "Rehab Team". Кроме того, мы передали десять гоночных колясок "Flying Start racing Wheelchair" команде "Одиннадцать друзей Максима".

Время старта:

07:30 – старт дистанции 42,2 км, Экиден

07:40 – старт дистанции 21,1 км

07:55 – старт дистанции 10 км

08:10 – старт дистанции 10 км скандинавская ходьба

Титульный спонсор: Kaspi.kz.

Почетные партнеры: Sulpak, Haier

Организаторами Алматы марафона выступают: корпоративный фонд "Смелость быть первым", фитнес-клуб "World Class Almaty", Научно-образовательный фонд имени академика Ш. Есенова и мультиспортивный Youtube-канал #Другой ты.