Блогера обвинили в гибели фламинго на озере Караколь в Актау

Блогера из Актау Азамата Сарсенбаева обвинили в гибели фламинго после съемки с дрона на уникальном озере Караколь. Сам активист заявил, что пернатые умирают от столкновения с линиями электропередач, сообщает Zakon.kz.

Актауский блогер Азамат Сарсенбаев ответил на обвинения биолога, который заявил, что съемки фламинго квадрокоптером наносят непоправимый вред здоровью пернатых и являются возможной причиной их гибели, пишет Лада.

"Фламинго погибают от инженерных сетей. Они налетают на электрические кабели и умирают. Я сам был свидетелем в прошлом году – я публиковал пост об этом, в Бейнеу – та же ситуация. Во время перелета об усталости птиц не может быть и речи: фламинго как летали, так и летают. Ежегодно в Караколе я наблюдаю лишь увеличение числа прилетающих птиц. Четыре года уже их снимаю, и не наблюдал, чтобы мои съемки повлияли на поведение фламинго – птицы не меняют место, они также прилетают на Караколь, – рассказал Азамат.

Он подчеркнул, что Караколь не является местом размножения фламинго, озеро является лишь локацией для их отдыха.

"Их не особо волнуют внешние раздражители. Факторов беспокойства у птиц и так достаточно: рядом гостиница, отдыхающие, дорога – они находятся вплотную с городской инфраструктурой. Может быть, если бы это было местом их размножения, все эти раздражители и влияли на них, но и то – навряд ли. А про съемку дроном я и вовсе молчу – у меня квадрокоптер современный, я веду съемку со ста метров, тем самым не могу их побеспокоить", – пояснил блогер.

Азамат рассказал о планах по строительству смотровой площадки на озере Караколь. По его словам, площадка должна быть бесплатной и находиться на безопасном для птиц расстоянии.

В ноябре 2020 года Азамата Сарсенбаева хотели оштрафовать за съемки с дрона на озере Караколь. Однако в отменили административное взыскание в виде предупреждения и тут же снова привлекли к ответственности с тем же видом взыскания.

Выступая перед общественностью Мангистауской области 7 ноября 2022 года, Касым-Жомарт Токаев заявил, что обеспокоен судьбой озера Караколь.