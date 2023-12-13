Стала известна судьба фламинго, спасенных блогером в Актау

Птенцов фламинго, которых спас в Актау популярный блогер Азамат Сарсенбаев, передадут в зоопарк. Об этом с активистом договорились орнитологи, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили в пресс-службе Комитета лесного хозяйства и животного мира МЭПР РК 13 декабря, Азамат Сарсенбаев не обращался в природоохранные инстанции по поводу спасенных им птенцов фламинго. О том, что у блогера дома находится редкая птица, сотрудники ведомства узнали из соцсетей.





"Азамат Сарсенбаев по поводу фламинго и оказания ему помощи в областную территориальную инспекцию, а также в другие природоохранные организации не обращался, но опубликовывал видео о том, что у него в доме находится птица фламинго, которую он подобрал в районе месторождения Каражанбас и из-за ослабленного состояния привез домой. В ходе мониторинга сотрудники областной инспекции увидели видео и обратились к Азамату Сарсенбаеву, чтобы забрать птицу и в дальнейшем показать ветеринарам", – пояснили в комитете.

Сотрудники инспекции составили акт и договорились с блогером о временном содержании птиц. Интерес к фламинго выразили орнитологи зоопарка Алматы, которые договорились с Азаматом Сарсенбаевым о передаче птенцов.

"Комитет лесного хозяйства и животного мира будет держать вопрос передачи под контролем", – заверили в пресс-службе.

В комитете напомнили, что согласно п. 2 ст. 15 Закона об охране, воспроизводстве и использовании животного мира охрана редких и находящихся под угрозой исчезновения видов животных – обязанность государства. При этом граждане обязаны принимать меры по охране редких животных и птиц. Ст. 21 того же закона указывает, что помощь животным в различных критических ситуациях – это задача местных исполнительных органов.

Блогер Азамат Сарсенбаев спас замерзающего фламинго 11 декабря и рассказал об этом в соцсетях. Позже он добавил, что заберет к себе еще одного птенца, отбившегося от стаи. При этом блогер пожаловался, что природоохранная инспекция пригрозила оштрафовать его за содержание краснокнижного животного дома, хотя он лишь хотел спасти птицу от верной гибели.