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План по модернизации водопровода в Таразе сорвали на 24 млн тенге

План по модернизации водопровода в Таразе сорвали на 24 млн тенге Фото: Zakon.kz
Прокурорская проверка показала, что инвестиционную программу по обновлению водопроводных сетей в Таразе не выполнили, а средства использовали нецелевым образом. После этого прокуратура добилась снижения тарифов на воду, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Жамбылской области, прокуратура Тараза проверила работу коммунального предприятия "Жамбыл су" и обнаружила, что план по обновлению сетей, приборов и другого оборудования на 2022 год не выполнили более чем на 24 млн тенге. Средства на обновление водопровода использовали нецелевым образом. При этом деньги на реализацию инвестпрограммы собирают с горожан в качестве оплаты услуг ЖКХ.

После вмешательства прокуратуры в Таразе ввели компенсирующий тариф, снизив оплату для населения с 63,54 до 62,65 тенге, а для предпринимателей со 167,66 до 165,35 тенге. Это позволило защитить интересы 108 тысяч горожан, в том числе 5 тысяч предпринимателей.

За допущенные нарушения предприятие "Жамбыл су" оштрафовали на 2,7 млн тенге по ч. 4 ст. 164 КоАП РК.

Ранее в Казахстане предложили ввести отдельный тариф на воду для фермеров, которые ее экономят.

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