Прокуроры снизили тариф за отопление в Таразе
По данным прокуратуры Жамбылской области, чтобы провести реконструкцию необходимого участка городской магистрали в коммунальном предприятии повысили тарифы на тепло и собрали с абонентов чуть больше 58 миллионов тенге, а запланированные работы так и не провели.
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После вмешательства прокуратуры тарифы на отопление снизили для свыше 1400 потребителей и 225 предпринимателей.
За нарушение антимонопольного законодательства на ГКП "ТаразТрансЭнерго" наложен штраф в размере 552 тысяч тенге.
Месяцем ранее прокурорская проверка показала, что инвестиционную программу по обновлению водопроводных сетей в Таразе не выполнили, а средства использовали нецелевым образом. После этого прокуратура добилась снижения тарифов на воду.