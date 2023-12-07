Прокуроры снизили тариф за отопление в Таразе

Прокурорская проверка показала, что энергопередающая компания "ТаразТрансЭнерго" допускала нарушения. После этого прокуратура добилась снижения тарифов на воду, сообщает Zakon.kz.

По данным прокуратуры Жамбылской области, чтобы провести реконструкцию необходимого участка городской магистрали в коммунальном предприятии повысили тарифы на тепло и собрали с абонентов чуть больше 58 миллионов тенге, а запланированные работы так и не провели.



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После вмешательства прокуратуры тарифы на отопление снизили для свыше 1400 потребителей и 225 предпринимателей.

За нарушение антимонопольного законодательства на ГКП "ТаразТрансЭнерго" наложен штраф в размере 552 тысяч тенге.

Месяцем ранее прокурорская проверка показала, что инвестиционную программу по обновлению водопроводных сетей в Таразе не выполнили, а средства использовали нецелевым образом. После этого прокуратура добилась снижения тарифов на воду.