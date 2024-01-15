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Будет ли фонд "Қазақстан халқына" решать жилищные проблемы казахстанцев

Будет ли "Казахстан Халкына" решать жилищные проблемы казахстанцев Фото: pixabay
Председатель правления ОФ "Қазақстан халқына" Болат Жамишев на брифинге в СЦК 15 января ответил на вопрос, намерен ли фонд каким-то образом участвовать в решении жилищных проблем казахстанцев, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Журналисты поинтересовались, намерен ли Фонд "Қазақстан халқына" как-либо участвовать в решении жилищных проблем казахстанцев. Болат Жамишев ответил на этот вопрос отрицательно.

"Никак. Я сразу скажу, что к нам в феврале 2022 года, когда Фонд только был создан, поступило 39 тыс. заявок. Большая часть из них касалась оказания материальной помощи и покупки жилья. Мы сказали, что мы не занимаемся этими вопросами. На самом деле для того, чтобы решать жилищные проблемы нуждающихся, нашего фонда близко бы не хватило, и начинать это никакого смысла не имело. И вообще – это неправильно. Поэтому вопросами покупки жилья мы не занимаемся", – подчеркнул Болат Жамишев.

Планов начинать такую работу, по его словам, у фонда также нет. Болат Жамишев выразил уверенность в том, что фонд не может быть организацией, которая подменяет местные исполнительные органы и обеспечивает жильем нуждающихся.

Ранее Болат Жамишев рассказал, сколько жителей Казахстана нуждаются в срочной трансплантации органов.

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