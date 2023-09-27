В какие госорганы чаще всего отправляют жалобы казахстанцы

Депутат Мажилиса Николай Арсютин рассказал, в какие государственные органы поступает больше всего обращений, сообщает Zakon.kz.

Обращения граждан, по словам депутата, выступают своеобразной лакмусовой бумагой, которая позволяет "читать" настроения в обществе, выявлять проблемные зоны и болевые точки. Однако зачастую реакция государственных органов на жалобы и обращения граждан оставляет желать лучшего. Простые люди по-прежнему сталкиваются с проявлениями бюрократии, формализма, равнодушия – поэтому вынуждены обращаться к депутатам Мажилиса.

"Зачастую гражданам просто некуда обратиться по элементарным вопросам. А если даже и удается достучаться до нужных инстанций и добиться приема у чиновников, то, как правило, заявители не всегда получают исчерпывающие ответы по существу обращений. Налицо случаи, когда люди длительное время ходят по замкнутому кругу, безрезультатно пытаясь найти решение проблемы в разных инстанциях". Николай Арсютин

Подавляющее большинство обращений в партию "Ауыл", по его словам, связано с получением субсидий на развитие сельского хозяйства, обеспечением ГСМ, несогласием с тарифами на сельхозтехнику и удобрения. Также поступают обращения по вопросам утильсбора, стало больше жалоб на решения и действия должностных лиц уполномоченных госорганов, не принимающих надлежащих мер по заявлениям и проявляющих бездействие.

"Недавно депутаты фракции партии "Ауыл" посетили ситуационный центр правительства для граждан, где ознакомились с работой онлайн сервиса Е-Өтініш. По данным электронной платформы сервиса, наибольшее количество писем от населения поступает в органы прокуратуры, в Министерство финансов, Министерство труда и социальной защиты населения и Министерство сельского хозяйства Республики Казахстан. При этом массив повторных обращений заявителей по тем же вопросам говорит о низком качестве полученных ответов, либо попросту о формальных отписках". Николай Арсютин

Депутат предложил интегрировать имеющиеся у госорганов информационные базы данных в единую, определив межведомственную службу по координации работы за качеством рассмотрения госорганами обращений граждан. Также он считает нужным сделать такую структуру администратором цифровой трансформации и реинжиниринга бизнес-процессов в центральных и местных государственных органах в работе с обращениями граждан.

Внедрение искусственного интеллекта, по мнению мажилисмена, позволит запустить процесс предварительной обработки запроса, чтобы автору обращения дали предварительный ответ, автоматически сгенерированный по схожим ситуациям, или точно указали, куда адресовать обращение. По расчетам депутата, это позволит в разы снизить поток писем.

Также Николай Арсютин считает, что нужно законодательно установить десятидневный срок для письменных ответов на депутатские запросы и обращения граждан. При существующих сроках рассмотрения многие вопросы, поднимаемые в письмах, теряют актуальность и значимость.

"Пора прочно связать рейтинг оценки государственных служащих со статистикой Ситуационного центра правительства для граждан и принимать по ним меры дисциплинарного характера. По нашему мнению, это станет дополнительным механизмом, который будет способствовать тому, чтобы госорганы сегодня более ответственно подходили к вопросу рассмотрения обращений граждан". Николай Арсютин

Как напомнил депутат, на днях в СМИ появилась информация о том, что в Telegram появились боты, предоставляющие персональную информацию о гражданах Казахстана, в том числе адреса проживания, контактные телефоны и сведения о трудоустройстве.

"В связи со сложившейся ситуацией предлагаем правительству в сжатые сроки принять комплекс мер по усилению защиты персональных данных казахстанцев от несанкционированного доступа, разглашения, неправомерного использования или их утраты". Николай Арсютин

В Министерстве цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности ранее рассказали, каким образом личные данные казахстанцев попали в открытый доступ.

