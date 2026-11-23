В Казахстане государственные органы и акиматы обсудили работу с обращениями граждан. Об этом 23 ноября 2026 года рассказали в пресс-службе Министерства искусственного интеллекта и цифрового развития (МИИЦР) РК, сообщает Zakon.kz.

Cовещание по вопросам управления потоками обращений граждан и их роста прошло под руководством Отдела по контролю за рассмотрением обращений Администрации президента РК на площадке МИИЦР. В нем приняли участие представители центральных госорганов, правоохранительных и судебных органов, а также местных исполнительных органов (акиматов).

"Анализ обращений показывает, что в последние годы растет количество жалоб на формальные ответы госорганов и многократную пересылку обращений между ведомствами. Комитетом по правовой статистике и специальным учетам Генеральной прокуратуры приведена статистика и конкретные примеры необоснованных перенаправлений обращений госорганами, а также озвучены меры ответственности по Административному процедурно-процессуальному кодексу", – следует из релиза, распространенного в понедельник.

Кроме того, как подчеркнули в МИИЦР, с 8 ноября текущего года введена новая норма:

"Если обращение пересылается госорганами более трех раз, госорган обязан письменно обосновать, почему не может решить вопрос сам и почему направляет его в другое ведомство, со ссылкой на нормы, подтверждающие полномочия обоих органов".

Данная мера, как пояснили в Министерстве ИИ, направлена на исключение практики необоснованных пересылок, повышение ответственности госорганов перед гражданами и предоставление качественных ответов по существу.

Вместе с тем обсуждена проблема "скрытых" государственных услуг, когда продолжают поступать систематические повторяющиеся запросы, на которые госорганы годами предоставляют шаблонные типовые ответы вместо автоматизации и переведения услуги в проактивный формат.

Также рассмотрена тенденция увеличения жалоб от отдельных заявителей, направляющих многократные повторяющиеся запросы, для решения которых рекомендован опыт по адресной работе по сложным, длящимся запросам граждан.

"По итогам совещания перед руководством центральных госорганов и акиматов поставлен ряд конкретных задач по проведению глубинного анализа причин обращений и принятию системных мер по их устранению. Госорганам поручено обеспечивать качественное рассмотрение обращений на постоянной основе и не допускать необоснованных пересылок между ведомствами". Пресс-служба МИИЦР РК

18 ноября 2026 года депутат Курултая Захира Бегалиева призвала провести проверки ответов государственных органов казахстанцам в E-otinish.