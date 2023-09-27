Антикор ВКО защитил права 369 предпринимателей

С января 2023 года в целях защиты прав предпринимателей совместно с региональной палатой "Атамекен" реализуется проект "Бизнеске жол".

На первом этапе акцент сделан на доскональном изучении проблем предпринимателей и их сопровождении до полного и окончательного разрешения.

"На сегодня, совместно с палатой удалось решить более 30 реальных проблемных кейсов. Оказана помощь 369 предпринимателям региона. При этом мы не делали целью погоню за количественными показателями, а стараемся помогать всем, у кого не получалось добиться положительных решений самостоятельно из-за административных барьеров". Руководитель Антикоррупционной службы ВКО Денис Шакенов

Фото: пресс-центр ВКО

По сферам наибольшее количество кейсов приходится на земельные отношения и подключение к объектам инфраструктуры.

К примеру, в районе Алтай предприниматель больше года не мог добиться от акимата города выставления участка на торги. Он хотел построить там свой магазин. После вмешательства Департамента, землеустроительный проект был утвержден, земельный участок был выставлен на аукцион, и заинтересованный предприниматель смог приобрести земельный участок стоимостью порядка 10 млн. тенге.

Другая большая группа вопросов связана с проблемами в сферах государственных закупок и налогов. На них приходится четверть всех решенных кейсов.

К примеру, в целях контроля за фискальной дисциплиной в 2022 году внедрена программа "Випон".

Она позволяет населению направлять в налоговые органы материалы по фактам невыдачи чеков.

При этом ведомственный контроль за работой программы должным образом не налажен.

В "гонке за показателями" заявления могут подавать сами сотрудники налоговой службы либо их родственники.

Фото: пресс-центр ВКО

Один из работников Управления госдоходов города Усть-Каменогорск воспользовался этим и применял возможности программы для незаконного получения денежных средств с предпринимателей.

Он осужден за мошенничество к 6 миллионам тенге штрафа с пожизненным запретом работать на госслужбе.

В адрес Комитета госдоходов направлено представление по системному устранению подобных рисков и организации контроля за работой подчиненных.

По линии госзакупок основная проблема предпринимателей связана с несвоевременной оплатой исполненных договоров.

В рамках проекта 10 предпринимателей ВКО, смогли получить заработанные ими деньги лишь после рекомендаций антикоррупционной службы.

Для системного устранения подобных случаев Минфин дорабатывает функционал портала госзакупок с целью автоматического выявления задержек оплаты.