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Антикор ВКО устранил административные барьеры в сфере ветеринарных услуг

Антикор ВКО устранил административные барьеры в сфере ветеринарных услуг, фото - Новости Zakon.kz от 17.10.2024 17:42 Фото: пресс-центр ВКО
Антикором второй год подряд успешно реализуется проект "Бизнеске жол". Цель – оказание поддержки предпринимателям в преодолении административных барьеров, устранении бюрократических препятствий при оформлении документов и повышении прозрачности решений, принимаемых госорганами.

Данный проект направлен на улучшение взаимодействия между бизнесом и государством, создание условий для более прозрачного и справедливого ведения предпринимательской деятельности.

О ходе реализации данного проекта рассказал на брифинге в Региональной службе коммуникаций руководитель Антикоррупционной службы по ВКО Денис Шакенов.

Антикор ВКО устранил административные барьеры в сфере ветеринарных услуг, фото - Новости Zakon.kz от 17.10.2024 17:42

Фото: пресс-центр ВКО

В рамках проекта "Бизнеске жол" проведен антикоррупционный мониторинг в сфере оказания ветеринарных услуг, выявивший ряд системных проблем, с которыми сталкиваются предприниматели. Только в одном районе зафиксировано 120 случаев принудительного оказания предпринимателям платных услуг, связанных с дезинфекционной обработкой животноводческих помещений и транспортных средств. Подобные услуги обязательны лишь в зонах эпизоотических очагов. Однако за указанный период в этом районе вспышка опасных инфекционных заболеваний животных не зарегистрирована.

В этом же районе установлены 52 факта, когда ветеринарные врачи при выдаче ветеринарных справок формы №1 одновременно "навязывали" предпринимателям дополнительные платные услуги по дезинфекции транспортных средств, используемых для перевозки животных.

Также зафиксировано 155 случаев сомнительного оказания дополнительных платных услуг в виде дезинфекции транспортных средств, которые, возможно, фактически и не оказывались, а предприниматели оплачивали услуги (в реестре услуг сведения есть, однако квитанции и акты дезинфекции отсутствуют).

В конечном счете навязанные платные услуги увеличивают себестоимость мясопродуктов.

В настоящее время неправомерная практика прекращена, виновные лица привлечены к дисциплинарной ответственности. Направлено письмо о необходимости масштабирования данного подхода для предотвращения подобных нарушений в будущем.

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