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Мошенники использовали фото Алихана Смаилова в рекламе инвестиций

Мошенники использовали фото Алихана Смаилова в рекламе инвестиций Фото: primeminister.kz
В Казнете распространяют мошенническую рекламу с использованием фотографии премьер-министра Казахстана Алихана Смаилова, сообщает Zakon.kz.

На одном из казахстанских сайтов якобы размещено интервью главы правительства, в котором мошенники призывают читателей использовать определенную платформу для инвестирования средств в криптовалюту.

Как говорится в публикации Stopfake.kz, это фейк.

Кроме того, в пресс-службе правительства подтвердили, что данная информация не соответствует действительности, и призвали казахстанцев не поддаваться на действия мошенников.

В свою очередь в Министерстве культуры и информации заявили, что обратились в администрацию социальных сетей с запросом о блокировке подобного контента.

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Анастасия Московчук
Правительство РК Смаилов Алихан Казахстан
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