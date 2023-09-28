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В Жамбылской области массово гибнет скот

В Жамбылской области массово гибнет скот Фото: скриншот с видео
От неизвестной болезни в Жамбылской области пало уже около 100 баранов, а также 10 коров. У всех одни и те же симптомы: высокая температура, отказ от еды и воды и моча с кровью, сообщает Zakon.kz

По информации КТК местные говорят, что за несколько недель в селе Майтобе животные в какой-то момент стали падать прямо в загонах. Некоторых находили мертвыми на пастбищах. Сейчас в подворьях больных стараются отделить от здоровых. Но падеж продолжается.

Хозяева боятся заразиться сами, поэтому не забивают и даже не доят коров. Впрочем, ветеринары пока не паникуют, они уже взяли пробы.

"Были взяты пробы, отправлены в ветеринарную лабораторию. Пока точного диагноза нет. Подозреваем, что это лептоспироз – инфекционное заболевание. Но это не точно. Пока что-то делать смысла нет, может исказиться картина. Результаты будут готовы через одну-две недели", - пояснил руководитель ветеринарной станции Таласского района Жаркын Калмаханов.

Ранее в конце июля мы писали, что скот гибнет от неизвестной болезни в СКО и Акмолинской области. Инфекция косила в первую очередь молодых неокрепших животных.

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