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В Карагандинской области гибнет скот: сельчане обвиняют чиновников в бездействии

Кони, лошади, загон, коневодство, сельское хозяйство , фото - Новости Zakon.kz от 23.07.2024 05:05 Фото: akorda.kz
Из-за гибели скота от неизвестной болезни сельчане Бухар-Жырауского района Карагандинской области обвиняют чиновников отдела ветконтроля и специалистов противоэпизоотического отряда в бездействии, сообщает Zakon.kz.

По данным местного Telegram-канала "Патриот", в селе Төрткөл Бухар-Жырауского района скот умирает прямо в сарае, сгнивая до костей от неизвестной болезни. При этом специалисты госпредприятия "Ветеринарная станция Бухар-Жырауского района" определили сарай сельчанина в качестве изолятора для всех больных животных.

"Сарай взяли не в аренду, а бесплатно. Мы промолчали. Чиновники обещали приезжать и обследовать скот. Но по факту они долго не приезжают к нам, а недавно взяли анализы у лошади и больше не возвращались. Диагноз не говорят", – поделился сельчанин по имени Мәдениет.

Со слов мужчины, сельчане просили ветеринаров предоставить им письменное заключение по факту заболевания скота, но никто из чиновников не приехал. За это время, умершая в изоляторе лошадь превратилась в скелет. В сарае размножаются черви, распространяется неприятная вонь. А данный сарай еще необходим сельчанину для дальнейшего ведения своего хозяйства.

Также выяснилось, что ранее управление ветконтроля региона сообщало, что за гибель лошадей, которые были заражены инфекционным лимфангитом, будет выплачена компенсация от государства. Теперь сельчане подозревают, что специалисты сознательно тянут время, чтобы не называть диагноз и тем самым не выплачивать компенсацию. Они рассказывают, что до сих пор не получили деньги за падеж лошадей от инфекционного лимфангита, которое распространялось еще в феврале-марте.

22 июля "Патриот" озвучил проблему перед акимом Карагандинской области. После чего глава региона дал поручение акиму района и чиновникам от сельского хозяйства выехать в село и разобраться на законодательном уровне.

20 июля в городе Караганде начались судебные слушания в отношении трех работников зоопарка, которые пытались продать двух маленьких львят.

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