Так решили звезды: для кого станет невероятно успешным ноябрь

Астрологи сообщили, что последний месяц осени, хотя впереди еще и октябрь, окажется благоприятным для трех представителей зодиакального круга. Речь идет об Овнах, Козерогах и Скорпионах, передает Zakon.kz

Как сообщает progoroduhta, астролог Ана Савельева заявила, что у многих в это время появиться шанс разбогатеть, но этим трем знаком она предрекла особый финансовый успех.

Овны получат возможность улучшить свое финансовое состояние, но она будет связана с риском. Однако не стоит бояться - удача целиком на вашей стороне. Попробуйте испытать удачу в лотерее или розыгрыше - вы, вероятнее всего, окажитесь в числе победителей.

Для рожденных под созвездием Козерога в ноябре велика вероятность получения спонсорской помощи. Также представители знака могут сделать неожиданное открытие в том, как строить карьеру или обнаружить новый для себя способ вложения средств. Во всех случаях результат будет блестящим.



Скорпионам звезды предопределили невероятно успешный с финансовой точки зрения период: деньги будут сыпаться на них буквально из воздуха. Эти неожиданные поступления позволят осуществить давнюю мечту или совершить крупную покупку - например, поменять машину.

Ранее астрологи рассказали, кто в октябре будет купаться в деньгах и любви.