Астрологи рассказали, кто в октябре будет купаться в деньгах и любви

Российский астролог Тамара Глоба сообщила, что в середине осени счастливчиками судьбы окажутся люди, рожденные под созвездием Стрельца, передает Zakon.kz.

Успех будет сопутствовать Стрельцам в сфере карьеры. У них получится увеличить свой заработок настолько, что денег хватит не только на текущие расходы, но и останется, чтобы подкопить на серьезную покупку. Некоторым удастся даже поменять машину или приобрести новое жилье.

В личной жизни все будет складываться так же очень успешно. Одиноким представителям знака звезды обещают судьбоносную встречу.

Будьте внимательны: этот роман может вылиться в длительные и прочные отношения.

Семейные Стрельцы смогут решить проблемы, которые возникли со второй половиной, в результате чего в их отношения вернутся взаимопонимание и гармония.

Ранее астрологи рассказали, кого этой осенью будут любить звезды.