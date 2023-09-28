Досаев поручил разобраться с кальянными

Аким Алматы Ерболат Досаев поручил разобраться с барами, в которых курят кальяны, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Жительница Медеуского района пожаловалась акиму на летние площадки ресторанов на пересечении улиц Абая – Пушкина. По ее словам, они без разрешения жильцов работают круглосуточно, выбрасывают свои пищевые отходы в контейнеры жилых домов. Кроме того, в этих заведениях курят кальяны, которые вроде как запрещены в городе.

Аким Алматы уточнил, что курение кальянов запрещено в помещениях.

"Эти нормы мы пытаемся в городе продвинуть, чтобы ситуация стала лучше. Сказать, что мы идеально решили эту проблему, пока не могу. Контроль проводится с департаментами наших министерств", – сказал Ерболат Досаев.

Аким Медеуского района добавил, что знаком с ситуацией этих ЖК.

"Мы несколько раз были на этом объекте. По поводу пищевых отходов, мы с рестораторами отработали, они отдельные договоры заключили. Мой заместитель на прямой связи с жителями. Если нарекания есть, мы еще раз посмотрим. Мы никогда не отказываем. Вопрос кальянов на контроле у нашего начальника РУВД", – заявил Еркебулан Оразалин.

Аким напомнил, что одна из похожих барных улиц находится на проспекте Назарбаева. И там сейчас жители тоже возмущаются. Но решить вопрос нужно так, чтобы люди и бизнес свой не потеряли, но и другим было комфортно.

"Люди задыхаются, эти запахи залетают в окна квартир", – отметила алматинка.

Ерболат Досаев пообещал решить вопрос и поручил акиму Медеуского района совместно с ДП встретиться с жителями и представителями ресторанов.