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Досаев высказался о петиции за его отставку

Досаев высказался о петиции за его отставку Фото: akorda.kz
Аким Алматы Ерболат Досаев 26 июля 2023 года ответил на вопрос о петиции за его отставку, которую запустили жители города, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Вопрос об отставке задала акиму жительница Алатауского района. Она рассказала, что соответствующую петицию подписали уже более 57 тыс. человек.

"Вы часто говорите о слышащем государстве, о справедливом Казахстане. С вашим именем связано много скандальных историй. Сейчас 57 тыс. горожан, среди которых есть жители Алатауского района, требуют вашей отставки. Почему бы вам не прислушаться к ним и не подать в отставку?" – спросила жительница Ерболата Досаева.

Аким ответил, что в Алматы проживает более 2 млн человек, и нужно понять "живые" ли эти 57 тыс., возможно, у некоторых из них нет фамилий, имен и ИИН.

"Мы много чего сделали и проводим дальше работу. Но город – это живой организм, и каждый день что-нибудь происходит. Ваше мнение важно для меня, но назначил меня глава государства, поэтому он даст оценку моей работе" – сказал Ерболат Досаев.

Ранее сообщалось, что алматинец предложил Ерболату Досаеву вместе бороться с безразличием чиновников.

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Досаев Ерболат Алматы
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