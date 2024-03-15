Досаев: Каждый третий застройщик Алматы работает недобросовестно

Аким Алматы Ерболат Досаев высказался о недобросовестных застройщиках, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Одна из жительниц Алатауского района пожаловалась акиму на плохую работу застройщика. Она рассказала, что дом сдали два года назад, однако уже сейчас течет крыша, есть проблемы с отоплением.



Аким Алматы отметил, что гарантийный срок по дому уже прошел, поэтому вопрос с недобросовестным выполнением работы можно будет решить только в суде.

"С нерадивыми компаниями, которые не выполнили свои обязательства, у нас исключительно вопрос решается в законном порядке. Я считаю, что каждый третий застройщик, который получил государственные подряды, работает недобросовестно", – заявил Ерболат Досаев.

По словам акима, порядка 30 исков на недобросовестных застройщиков сейчас находятся в суде.

В феврале на встрече с жителями Наурызбайского района Ерболат Досаев обратился с важным заявлением к застройщикам. Он отметил, что будет помогать и поддерживать только те строительные компании, кто работает в законном поле.