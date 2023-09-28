15 Дворцов школьников построят в Астане

Во исполнение поручения Касым-Жомарта Токаева в столице до 2029 года запланировано строительство 15 Дворцов школьников.

В ближайшие два года заработают 5 современных дворцов школьников. Об этом на брифинге в Службе коммуникаций Астаны сообщил заместитель акима города Есет Байкен.

Дополнительным образованием в столице охвачены 79,9 % детей, этот показатель в сравнении с прошлым годом вырос на 7 %.

Вместе с тем для обеспечения всех учащихся допобразованием до 2029 года в Астане планируется построить 15 Дворцов школьников, пять из них – в ближайшие два года.

Фото: gov.kz

Вместе с тем в учреждениях образования учащимся и их родителям оказывается всесторонняя психологическая поддержка. В текущем учебном году внедряется новый проект "Отбасылық бақыттың жылуы" – "Тепло семейного счастья", в рамках которого в последнюю субботу каждого месяца будут проводиться дни открытых дверей для родителей, с целью организации консультативной помощи разными специалистами (администрации школы, ПМПК, попечительского совета, юристов, психологов, педагогов-предметников, логопедов, специалистов здравоохранения и др.).

Также в октябре будут открыты кабинеты по оказанию бесплатной психологической консультативной помощи родителям и обучающимся на базе Методического центра.

Работа в этом направлении продолжается.