15 новых Дворцов школьников появятся в Астане: где они будут расположены

В Астане до 2029 года планируется построить 15 Дворцов школьников. В части из них будут расположены бассейны. Об этом на брифинге в СЦК рассказал аким Астаны Женис Касымбек.

Строительство пяти из них начнется уже в следующем году. Они будут расположены во всех районах столицы. На данный момент ведутся проектные работы.



Где будут расположены новые пять Дворцов школьников: