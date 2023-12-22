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15 новых Дворцов школьников появятся в Астане: где они будут расположены

15 новых Дворцов школьников появятся в Астане: где они будут расположены Фото: gov.kz
В Астане до 2029 года планируется построить 15 Дворцов школьников. В части из них будут расположены бассейны. Об этом на брифинге в СЦК рассказал аким Астаны Женис Касымбек.

Строительство пяти из них начнется уже в следующем году. Они будут расположены во всех районах столицы. На данный момент ведутся проектные работы.

Где будут расположены новые пять Дворцов школьников:

  • район Сарыарка, улицы Акан Сери и С-189 (Земляничная);
  • район Алматы, улицы Тулебаева и Бурабай;
  • район Байконыр, улицы Тайбурыл и Игилик;
  • район Есиль, улицы Туркестан и Бухар Жырау;
  • район Нура, улицы Айтматова и Мухамедханова.

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Анастасия Московчук
Астана Касымбек Женис
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