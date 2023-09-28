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Дату сдачи экзамена на права можно забронировать через приложение "ЦОН"

Дату сдачи экзамена на права можно забронировать через приложение "ЦОН" Фото: Zakon.kz
Казахстанцы, впервые получающие водительские права, могут подать заявку на сдачу экзамена в специализированном центре обслуживания населения и забронировать очередь через приложение "ЦОН", сообщает Zakon.kz.

Для того, чтобы подать заявление пользователю необходимо в мобильном приложении "ЦОН" выбрать "Услуга по видео". Сервис свяжет услугополучателя с оператором спецЦОНа для предоставления первичной консультации.

Затем будет предложено оплатить государственную пошлину за получение водительских прав либо предоставить ранее оплаченный чек.

После оплаты необходимо предоставить сканированную версию медицинской справки формы № 073/у, свидетельство об окончании автошколы, соответствующие требованиям фото услугополучателя и его подпись.

Прикрепить запрашиваемые документы можно в диалоговом окне при общении с видеоконсультантом.

После успешной подачи заявления  будет предложено забронировать очередь в спецЦОН, выбрав день и время сдачи экзамена.

"Ранее кандидаты в водители должны были лично обращаться в спецЦОН для оформления заявки и оплаты госпошлины перед сдачей экзамена. Теперь граждане могут пройти этот шаг онлайн, не выходя из дома. Так, оформив заявление посредством видеозвонка и забронировав очередь, клиент может приехать в спецЦОН к назначенному времени для сдачи экзамена. В будущем запланирован запуск функции подачи заявок через портал электронного правительства и информационные системы банков второго уровня", – сказал председатель правления Госкорпорации Суйениш Абдильдин.

Воспользоваться сервисом можно также через приложение eGov mobile, выбрав на главной странице "ВидеоЦОН".

Новшество позволит сэкономить время и значительно снизит поток посетителей в спецЦОНе.

Также в приложении "ЦОН" можно получить ЭЦП.

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Анастасия Стативкина
ЦОН Казахстан
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