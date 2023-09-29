Казахстанские депутаты выступили против запрета вейпов

Депутаты Мажилиса выступили против запрета вейпов. Один из них, Мукаш Искендиров, направил запрос на имя премьер-министра, сообщает Zakon.kz.

Мукаш Искендиров согласен, что сейчас в стране есть проблема с употреблением вейпов. Минздрав единственным решением считает полный их запрет. Депутат согласился, что распространение вейпов среди подростков недопустимо, однако нынешнее законодательство уже подразумевает запрет на их продажу лицам моложе 21 года. Вопрос в том, что эти нормы не соблюдаются.

В качестве примера депутат привел запреты на курение кальяна в общественных местах и на оборот снюса.

"Сейчас мы наблюдаем, что указанные запреты не работают. Следовательно, запрет на оборот вейпов также работать не будет, а только лишь создаст почву для ухода бизнеса в тень, как это стало с кальяном и снюсом. Более того, ранее гражданами РК была подписана петиция, набравшая более 100 тысяч голосов и направленная против готовящегося запрета на оборот вейпов на территории РК". Мукаш Искендиров

Мажилисмен призвал правительство регулировать вейпы и предложил:

передать функции государственного контроля оборота табачных изделий, в том числе вейпов, из местных исполнительных органов в органы внутренних дел с полномочиями по изъятию и уничтожению контрабандной продукции;



вывести из оборота немаркированные вейпы и жидкости для них;

принять нормативные требования в части допустимой дозировки никотина, упаковки, предупреждений, маркировки;

усилить административную и уголовную ответственность за нарушение запрета на продажу табачных изделий, в том числе вейпов, вплоть до приостановки деятельности объектов торговли;

проводить профилактические мероприятия в организациях образования по разъяснению вреда потребления табачных изделий, в том числе вейпов;

внести запрет на их реализацию лицам младше 21 года.

Под депутатским запросом подписались также Б. Базарбек, А. Ходжаназаров, Р. Кожасбаев, О. Куспеков, Т. Кырыкбаев, Б. Нажимеденулы, Е. Саурыков, Е. Стамбеков, Л. Тумашинов, Д. Шукижанова.

Один из поддержавших запрос депутатов, Ерлан Стамбеков, также высказался по этому поводу на своей личной странице в Facebook. Он считает, что противники вейпов действуют лишь в интересах производителей традиционных сигарет.

"Предложения о запрете одного вида курения не решают проблему распространения курения вообще. Налицо "разборка" между конкурирующими продуктами, одинаково вредными, и ничего нам, простым потребителям, не дающая, кроме того, что в результате одни уйдут в тень. А значит, в сферу криминала и коррупции уйдет налогооблагаемый оборот. И тут достаточно вспомнить "сухой закон" 30-х годов в США и горбачевскую эпопею борьбы с алкоголизмом в позднем СССР". Ерлан Стамбеков

Депутата смущает позиция Минздрава, направленная на полный запрет.

"Кто выиграет от этого? Дети? Думаю, далеко не дети, поскольку битва развернулась далеко не детская. Поэтому считаю, что необходимо ужесточить контроль за оборотом, установить четкие правила, но никак не запрещать". Ерлан Стамбеков

Однако одним постом дело не закончилось. Как оказалось, после публикации к Ерлану Стамбекову в кабинет вошла общественница, поддерживающая запрет вейпов, Джамиля Садыкова.

"Она сообщила мне о том, что меня номинируют на премию "липкий вейп" за то, что я "лоббирую интересы вейп-индустрии", и даже пристыдила меня за то, что иду вразрез "официальной линии и поддержки запрета", назвав высокие фамилии и должности. А еще она сообщила мне, что "вейпщики" выделили 66 млн (интересно, почему не 60 или 70, причем не уточнила, в какой валюте, но предполагаю, что все-таки тенге) для оплаты депутатам. Я ответил ей, что это очень легко проверяется и "пробивается", во всяком случае, в отношении меня". Ерлан Стамбеков

Он также привел цитату президента о том, что одними запретами делу не поможешь.

"Нужно принять системные срочные меры для борьбы с этим опасным явлением, одними запретами делу не поможешь". Одними запретами делу не поможешь, полностью согласен с мнением президента! Так что история продолжается. Нет курению!" Ерлан Стамбеков

В конце августа сообщалось, что петиция против запрета вейпов набрала уже более 100 тысяч подписей. Как указала основатель сообщества Tastau.qaz Татьяна Фоминова, в результате запрета могут пострадать интересы почти миллиона взрослых курильщиков-казахстанцев, желающих оставить в прошлом сигареты и перейти на менее вредные альтернативы.