Туалетная бумага для комиссии: школьницу из Актау обещали защитить после скандального видео

11–классница из Актау попала под жесткие санкции со стороны руководства школы. Накануне она разместила видео в соцсетях, где была удивлена впервые увидеть в школьном санузле мыло и туалетную бумагу. С мамой девочки связались в Комитете по охране прав детей, сообщает Zakon.kz.

Как отметили в Комитете по охране прав детей, методы запрета, запугивания, угроз не допустимы в казахстанских школах.



"Национальным законодательством Республики Казахстан закреплено право ребенка на свободу слова, выражение своего мнения, развитие своей общественной позиции. Все руководители организаций образования должны четко это знать и помогать детям развивать их социальную активность". Комитет по охране прав детей

Также в ведомстве добавили, что поддержат каждого ребенка, который активно выражает свою позицию и сообщает о нарушениях его прав.

Накануне ученица из Актау опубликовала видео о том, что в школьном туалете появились мыло и туалетная бумага к приходу комиссии. На видео девочка говорит о том, что раньше средств для личной гигиены в школе не было. Ролик прокомментировали в отделе образования Актау, заявив, что слова подростка не соответствуют действительности.

Чуть позже стало известно, что школьницу заставили написать объяснительную, учителя пригрозили ей тем, что мать 11–классницы будет наказана.

