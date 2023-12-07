В Минпросвещения прокомментировали видео с агрессивной учительницей

В Комитете по охране прав детей Министерства просвещения РК отреагировали на инцидент, произошедший в одной из частных школ Талгара, сообщает Zakon.kz.

Ранее сообщалось, что в Талгаре в одной из частных школ назревает скандал – родители обвинили сотрудников учебного заведения в физическом и эмоциональном насилии над детьми. В соцсетях даже появились видео, где ученик, который подошел к столу учительницы, после ее "психа" отлетел и упал.

Агрессивной учительницей из Талгара заинтересовались в Департаменте полиции и прокуратуре Алматинской области. Подробности здесь.

"По информации управления образования, данный инцидент произошел в октябре текущего года. Родители школьника направили жалобу в правоохранительные органы. Учитель, проявивший грубое поведение, освобожден от должности", – проинформировали в Комитете по охране прав детей Минпросвещения РК 7 декабря 2023 года.

В комитете также отметили, что в настоящее время правоохранительными органами проводится расследование.