Кому достанется резиденция Президента в Актобе

В Актобе гостевой коттедж в президентской резиденции достанется детям. В акимате, наконец, рассказали, как распорядятся объектом, сообщает Zakon.kz.

Президентскую резиденцию в живописном месте на берегу реки Каргалы в Актобе построили 15 лет назад. Здесь принимали высокопоставленных чиновников. Один из последних акимов области – Ералы Тугжанов – проживал тут со своей семьей, сообщает телеканал "КТК".

После того как Касым-Жомарт Токаев потребовал отдать недвижимость под детские нужды, выяснилось, что резиденция находится на балансе местной компании. Только один коттедж на территории принадлежит государству. Его хотят отдать детям.

По подсчетам чиновников, в бывшем гостевом доме сможет разместиться ограниченное количество людей.

Когда именно там поселятся новые жильцы, в акимате еще не знают.

На территории АО "Казхром" находится объект, принадлежащий государственному учреждению, составляющий 500 квадратных метров. Сейчас рассматривается вопрос по выделению земельного участка для отдельного подъездного пути к этому дому. Получается, там только 40% – жилая площадь, то есть, условно говоря, там будут размещаться 25 детей. Тимур Рыскельдин, заместитель руководителя управления делами акимата Актюбинской области

Летом 2023 года сообщалось, что резиденцию акима в Жетысуской области переоборудовали под детский лагерь.

8 февраля стало известно, что в Актау и Актобе резиденции главы государства будут переданы на нужды детей.