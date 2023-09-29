Лента новостей
0
Қаз
#Ситуация в Украине #Азиада-2022 #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право Экономика и бизнес
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

Нацбанк обратился к казахстанцам

Нацбанк обратился к казахстанцам Фото: Zakon.kz
В Национальном банке Казахстана (НБК) гражданам напомнили о правилах обмена ветхих банкнот и дефектных монет, сообщает Zakon.kz.

"Ветхие банкноты и дефектные монеты являются законным платежным средством и их можно обменять во всех банках второго уровня (БВУ), в филиалах НБК и в национальном операторе почтовой связи АО "Казпочта" по нарицательной стоимости", – напомнили казахстанцам в пресс-службе НБК 29 сентября 2023 года.

Также в монетарном регуляторе напомнили, что поврежденные платежные денежные знаки национальной валюты обмениваются в филиалах НБК бесплатно и без ограничений по сумме.

"Банки второго уровня имеют право устанавливать комиссию за оказание данной услуги согласно внутренним нормативным документам самих БВУ", – добавили в пресс-службе НБК.

Адреса и контакты филиалов Нацбанка доступны на официальном сайте в разделе "Территориальные филиалы".

Материал по теме

Как отличить фальшивые деньги: казахстанцам напомнили о нюансах

25 сентября 2023 года в Агентстве РК по финансовому мониторингу граждан предупредили об участившихся фактах выявления сбыта поддельных купюр. В связи с этим казахстанцам рассказали, как отличить поддельную купюру от оригинала, напомнив о некоторых нюансах. Подробнее можете узнать по ссылке выше.

Читайте также

В Алматы изменят схемы движения семи городских маршрутов
В Алматы изменят схемы движения семи городских маршрутов
Депутаты Мажилиса выступили против запрета вейпов
Казахстанские депутаты выступили против запрета вейпов
Кто получил вакантные образовательные гранты в Казахстане
Кто получил вакантные образовательные гранты в Казахстане
Динара Халдарова
Интересное Нацбанк РК Казахстан
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
В Казахстане изменили правила содержания и выгула домашних животных
В Казахстане изменили правила содержания и выгула домашних животных
В Казахстане разработали поправки в условия выдачи кредитов и займов
В Казахстане изменят условия выдачи кредитов: разработаны новые поправки
Отопительный сезон в Алматы могут начать раньше
Отопительный сезон в Алматы могут начать раньше
люди
Макпал Исабекова посвятила трогательный пост ушедшему из жизни отцу
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления