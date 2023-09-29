Нацбанк обратился к казахстанцам

В Национальном банке Казахстана (НБК) гражданам напомнили о правилах обмена ветхих банкнот и дефектных монет, сообщает Zakon.kz.

"Ветхие банкноты и дефектные монеты являются законным платежным средством и их можно обменять во всех банках второго уровня (БВУ), в филиалах НБК и в национальном операторе почтовой связи АО "Казпочта" по нарицательной стоимости", – напомнили казахстанцам в пресс-службе НБК 29 сентября 2023 года.

Также в монетарном регуляторе напомнили, что поврежденные платежные денежные знаки национальной валюты обмениваются в филиалах НБК бесплатно и без ограничений по сумме.

"Банки второго уровня имеют право устанавливать комиссию за оказание данной услуги согласно внутренним нормативным документам самих БВУ", – добавили в пресс-службе НБК.

Адреса и контакты филиалов Нацбанка доступны на официальном сайте в разделе "Территориальные филиалы".

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