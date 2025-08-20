#АЭС в Казахстане
Общество

К казахстанцам обратился Нацбанк с важным предупреждением

Мошенничество, мошенники, взлом данных, мошеннические схемы, заявление Нацбанка о мошенниках, заявление Национального банка РК о злоумышленниках, злоумышленники, фото - Новости Zakon.kz от 20.08.2025 16:40 Фото: Zakon.kz
Национальный банк Казахстана (НБК) сегодня, 20 августа 2025 года, обратился к гражданам с важной информацией, сообщает Zakon.kz.

Казахстанцев предупреждают о мошеннических схемах с использованием онлайн-сервисов и приложений.

"Национальный банк Казахстана предупреждает граждан о необходимости усиления мер по защите персональных данных при использовании различных онлайн-сервисов (банковские и мобильные приложения, маркетплейсы и так далее) для снижения рисков мошенничества и кибератак. Злоумышленники используют различные способы для хищения логинов, паролей и реквизитов банковских карт: фишинговые сообщения, вредоносные ссылки, поддельные сайты и QR‑коды. Полученные данные применяются для незаконного доступа к банковским счетам, оформлению кредитов, выпуску карт".Пресс-служба НБК

Также злоумышленники, по данным монетарного регулятора, собирают персональные и биометрические данные граждан под предлогом участия в розыгрышах, конкурсах или опросах.

"Похищенные сведения, включая фото, видео и аудио, при помощи нейросетей используются для создания поддельных аккаунтов в социальных сетях и мессенджерах. Через такие аккаунты рассылаются сообщения с просьбами занять деньги или перевести средства на якобы "безопасный счет".Пресс-служба НБК

Вместе с тем злоумышленники выдают себя за работников Национального банка Казахстана, финансовых и медицинских организаций, почтовых и коммунальных служб или правоохранительных органов.

"Для повышения достоверности таких запросов они используют подмену номеров телефонов или поддельные документы".Пресс-служба НБК

В связи с вышеперечисленным Нацбанк призывает казахстанцев усилить защиту персональных данных, соблюдая базовые правила кибербезопасности:

  • не передавать пароли и реквизиты банковских карт третьим лицам;
  • не публиковать личную и финансовую информацию в сети Интернет;
  • проверять настройки конфиденциальности в социальных сетях и мессенджерах, использовать сложные пароли и двухфакторную аутентификацию, устанавливать антивирусное программное обеспечение;
  • избегать перехода по подозрительным ссылкам и не сообщать третьим лицам SMS‑коды, полученные от банков или государственных порталов.
"Если вы узнали о незаконном сборе и использовании ваших персональных данных, рекомендуем обратиться в уполномоченный орган – Комитет по информационной безопасности Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК. В случае столкновения с мошенническими действиями настоятельно рекомендуем обратиться с соответствующим заявлением в правоохранительные органы РК. Для получения консультации можно обратиться в контакт-центр Национального банка Казахстана по короткому номеру 1477".Пресс-служба НБК

19 августа 2025 года в МВД казахстанцам напомнили простые правила, которые помогут избежать утечки персональных данных.

Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
