Электроснабжение садоводческих коллективов "Геолог" и "Теплосеть" восстановлено

В Актобе менее чем за сутки восстановили электроснабжение садоводческих коллективов "Геолог" и "Теплосеть". Аварийное отключение произошло 27 сентября около 17 часов вечера.

Отметим, электролинии указанных садоводческих коллективов находятся в частной собственности – принадлежат ТОО "АГДС" и потребительскому кооперативу "Волга".

Данные организации в тот же вечер произвели осмотр линий и приступили к ремонтным работам.

К полудню 28 сентября подача электроэнергии была возобновлена. Отметим, что причиной отключения является высокий уровень изношенности сетей.



В целях решения данного вопроса, в настоящее время прорабатывается возможность передачи подводящих электролиний в коммунальную собственность, что позволит обслуживать их уполномоченным местным исполнительным органам.

"Большинство инженерных сетей садоводческих коллективов на территории Актобе находятся в частной собственности или бесхозные. Владельцы сетей должны проводить мероприятия по их содержанию, а председатели дачных коллективов держать это на контроле. Однако сейчас эту работу они не выполняют на должном уровне. Дачники, жалующиеся на износ электрических сетей, требуют взять сети на баланс местного исполнительного органа. Мы приступили к работам по переводу в коммунальную собственность 10-киловаттной линии, которая протянута от подстанции к садоводческому коллективу. Общественная организация "Бірлік", созданная активными жителями садоводческого коллектива, сейчас сдает документы на бесхозные электрические сети в городской отдел финансов. После мы подадим в суд, чтобы официально признать линию бесхозяйной. Через год после вынесения решения суда, возьмем в коммунальную собственность и проведем инвентаризацию. До этого момента, в случае аварийных ситуаций, акимат города, как и прежде, будет проводить ремонтные работы". Заместитель акима города Жулдызбек Бисембин

Добавим, всего в садоводческих коллективах "Геолог" и "Теплосеть" расположены 135 строений, проживают около 600 человек.